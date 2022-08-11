Forbes: После удара по базе в Крыму авиации РФ придется отойти на сотни километров от Украины 3 11.08.2022, 15:26

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ВСУ подорвали эффективность дальнейших операций врага.

Похоже, что украинская атака на российскую авиабазу в оккупированном Крыму во вторник уничтожила много самолетов. Это была самая большая потеря за один день для ВВС России с конца февраля, когда Москва начала вторжение в Украину.

И этот удар может сильно повлиять на дальнейшие воздушные операции российской военной авиации, пишет Forbes. Среди бела дня на авиабазе в городе Саки прогремело чуть более 10 взрывов. На этой авиабазе были развернуты самолеты 43 отдельного морского штурмового полка Черноморского флота РФ. По некоторым подсчетам, взрывы уничтожили восемь Су-27, четыре Су-30, пять Су-24 и шесть вертолетов Ми-8, а также самолет радиоэлектронной разведки Ил-20.

Спутниковые снимки, отснятые частными компаниями, подтверждают уничтожение восьми Су-24 и пяти Су-27/30. В Минобороны Украины говорят только об уничтожении девяти российских самолетов. Forbes признает, что вряд ли любой из подсчетов исчерпывающий. Но если их совместить, можно сказать, что российские силы потеряли от 9 до 27 самолетов. Вполне возможно, что 43 отдельный морской штурмовой полк теперь стал не боеспособным. И Черноморскому флоту РФ придется его отстраивать.

Также до сих пор неизвестно, как Украина смогла нанести удар по авиабазе в городе Саки, расположенной в 200 километрах от южной линии фронта. Кратеры, которые видно на спутниковых снимках, говорят, что это были баллистические ракеты. Также возможно, что украинские военные использовали противокорабельные крылатые ракеты Нептун, чтобы ударить по российской базе, или беспилотники-камикадзе. В Киеве скромно сказали, что оружие, которое сожгло российские самолеты, было «чисто украинского производства».

Forbes пишет, что после удара во вторник можно сказать, что украинская сторона до сих пор успешнее уничтожала самолеты России, пока они были на земле, чем наоборот. В первые часы вторжения 23 февраля российские ракеты ударили по украинским авиабазам. Но самолетов и вертолетов там уже не было. Командиры перебазировали их. И Киев продолжал эту практику на протяжении всей войны. За более чем пять месяцев российская армия уничтожила только три украинских самолета, пока они были на базе: Су-24, МиГ-29 и один Ил-76. Большинство потерь украинские ВВС понесли в бою. По сути, если не считать все уничтоженные самолеты во вторник в Крыму, Россия потеряла 85 воздушных боевых машин. И большинство из них тоже были сбиты украинскими средствами ПВО. Но за весь период между ударом по российской авиабазе в Миллерово у украинской границы и ударом по базе в Крыму Россия потеряла десятки стоящих на земле самолетов.

«То, что Украина так легко может уничтожать российские самолеты на базах, в то время как России не удается отплатить той же монетой, много говорит о дисциплинированности украинских эскадронов и отсутствии этой дисциплины с российской стороны. ВВС и ВМС Украины постоянно перемещают свои самолеты, вертолеты и беспилотники TB-2 «Байрактар», часто опираясь на разведданные, предоставленные США», – пишет Forbes.

В свою очередь Россия, несмотря на все потери, продолжает размещать свои самолеты на тех же авиабазах, по которым уже были нанесены украинские удары. Вопрос, изменит ли удар по базе в Крыму поведение Кремля, остается без ответа.

«В последующие часы после взрывов на авиабазе тысячи российских туристов, наслаждавшихся крымскими пляжами, собрали свои вещи и убежали с полуострова, создав вдоль моста в Россию пробки, в которых приходится стоять днями. Не известно, сбежит ли военно-воздушная ветка Черноморского флота РФ тоже из Крыма вслед за гражданскими», - замечает издание.

Но все больше становится понятно, что у Украины появляются средства и желание наносить удары по любому российскому военному объекту, до которого только сможет дотянуться то, что есть в украинском арсенале, включающем крылатые ракеты, баллистические ракеты и беспилотники. А если добавить еще угрозу со стороны украинских партизан и сил специального назначения, положение России становится еще более опасным.

«Российским эскадрильям нужно отойти на сотни километров от украинской территории, чтобы быть в безопасности от потенциальных атак. Переход на инфраструктуру авиабаз в этой безопасной зоне не навредит России. Однако дополнительное расстояние сильно повлияет на авиационные операции Кремля над Украиной. Чем дальше бомбардировщику придется лететь, чтобы добраться до фронта, тем меньше времени он сможет провести там, а значит сократится и количество снарядов, которое один самолет сможет доставить на передовую за день», – пишет Forbes.

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