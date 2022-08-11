ВСУ уничтожили большое количество элитных войск России 5 11.08.2022, 15:42

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Кладбища на территории РФ «стремительно растут».

Вооруженные Силы Украины уничтожили большое количество элитных войск России, кладбища на территории РФ «стремительно растут». Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на встрече министров обороны стран-союзников Украины в Копенгагене, передает «Укринформ».

По его словам, украинские войска уничтожили множество десантных, морских, а также подразделений сил специальных операций армии России.

«Есть одно, что объединяет российские города Мурманск, Калининград и Псков — их кладбища стремительно растут», — заявил министр.

Резников отметил, что действия Украины и ее союзников могут уберечь всю Европу, в частности, страны Балтии.

«Украина готова сделать свою часть, нам нужны инструменты. И чем быстрее мы их получим и чем больше будут объемы, тем быстрее мы достигнем нашу общую цель — мирную Европу», — резюмировал он.

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