Россияне пытались форсировать реку на Харьковщине и утопили технику 4 11.08.2022, 16:30

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Задумка оккупантов не удалась.

Российские оккупанты пытались форсировать реку Оскол в Боровском районе Харьковской области. Однако задумка не удалась и техника врага просто затонула.

Об этом сообщили на странице Боровского поселкового совета в Facebook .

Отмечается, что Боровщина пока находится под временной оккупацией российских захватчиков. Войска оккупантов в большинстве своем покинули территорию общины, но сохраняют контроль за местностью.

«Периодически колонны русских войск проходят через населенные пункты Боровщины транзитом. Некоторые пытаются делать это вброд через Оскол, но безуспешно», – сказано в заявлении.

Боевые действия на территории громады не ведут, но в последнее время, по словам представителей поселкового совета, все чаще слышны звуки взрывов со стороны Изюма.

«Вооруженные силы Украины теснят противника на Изюмском направлении и каждый день приближают день освобождения родной земли», – резюмировали в заявлении.

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