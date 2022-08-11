Россияне пытались форсировать реку на Харьковщине и утопили технику

Россияне пытались форсировать реку на Харьковщине и утопили технику4
- 11.08.2022, 16:30
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Задумка оккупантов не удалась.
Российские оккупанты пытались форсировать реку Оскол в Боровском районе Харьковской области. Однако задумка не удалась и техника врага просто затонула.
Об этом сообщили на странице Боровского поселкового совета в Facebook .
Отмечается, что Боровщина пока находится под временной оккупацией российских захватчиков. Войска оккупантов в большинстве своем покинули территорию общины, но сохраняют контроль за местностью.
«Периодически колонны русских войск проходят через населенные пункты Боровщины транзитом. Некоторые пытаются делать это вброд через Оскол, но безуспешно», – сказано в заявлении.
Боевые действия на территории громады не ведут, но в последнее время, по словам представителей поселкового совета, все чаще слышны звуки взрывов со стороны Изюма.
«Вооруженные силы Украины теснят противника на Изюмском направлении и каждый день приближают день освобождения родной земли», – резюмировали в заявлении.