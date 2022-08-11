Санкции больше ударили по сфере грузоперевозок Беларуси, чем России 2 11.08.2022, 16:52

После закрытия европейских границ в эту связку попали и перевозчики Казахстана.

Логистические рынки Беларуси и России всегда были тесно связаны. А после закрытия европейских границ весной 2022-го в эту связку попали и перевозчики Казахстана. Как введение санкций отразилось на сфере грузоперевозок трех стран и как эти изменения повлияли друг на друга к концу лета, Office Life сообщила директор компании-представителя «Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси» Татьяна Солдатенко.

Спрос на внутренние перевозки в Беларуси вырос

Сильнее всего ситуация с санкциями и закрытием границ отразилась на белорусском грузопотоке. Во втором квартале спрос на перевозки внутри страны вырос на 25%. На российском рынке рост оказался несколько скромнее — 19%. В Казахстане же ситуация поменялась не сильно — улучшение спроса незначительное.

— Такой рост спроса на внутренние перевозки в Беларуси и России логичен и обусловлен снижением объемов грузопотока в страны Европейского союза, — прокомментировала Татьяна Солдатенко. — Для белорусских перевозчиков катализатором переориентации на свой рынок стало еще и падение ставок на перевозки в Россию из-за возросшей конкуренции. Перевозчиков Казахстана запрет на въезд в ЕС не коснулся, поэтому и существенных изменений на внутреннем рынке страны не произошло.

С экспортными перевозками в Белоруси дело обстоит иначе

Если сравнить данные прошлого и этого года, то у нас есть небольшая положительная динамика — плюс 6%. А если ориентироваться на квартальные цифры, то в у нас минус 9%. В России годовые данные показали плюс 15%, квартальные — минус 7%.

Больше всего экспорта нарастил Казахстан: прирост на 270% по сравнению с прошлогодними данными за апрель-июнь. По сравнению с первым кварталом — плюс 136%.

— Быстрая переориентация белорусов и россиян на восточные направления не позволила кривой спроса упасть еще ниже, — отметила Татьяна Солдатенко. — Рекордно быстрое наращивание объемов перевозок с азиатскими странами частично компенсировало «просевшее» европейское направление. Потому в годовом выражении мы все равно вышли в плюс. Перевозки же из Казахстана, которого не коснулись ограничения, начали резко набирать обороты.

Эксперт считает, что всплеск популярности направлений Казахстан — Беларусь и Казахстан — Россия объясняется еще и тем, что на казахстанский рынок стали массово переходить российские и белорусские компании. Крупные игроки рынка открыли там свои представительства, чтобы иметь возможность работать без ограничений со странами ЕС.

Роль в снижении грузопотока в Беларусь сыграла Россия

По импортным автоперевозкам в Беларуси показатели немного снизились — грузопоток из других стран во втором квартале уменьшился на 7% по сравнению с первым и на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Казахстане перевозки из других стран сохранили прошлогодний уровень и показали положительную динамику, если сравнивать с первым кварталом. Рекорд ставит Россия. Спрос на перевозки из других стран во втором квартале 2022 года по сравнению с первым составил плюс 45%, а в годовом выражении — плюс 53%.

— Но надо понимать, что рост автомобильных грузоперевозок из других стран в Россию не значит увеличение импорта в эту страну, — отметила эксперт. — Здесь, скорее, речь о компенсации автомобильным транспортом морских перевозок.

Значительную роль в снижении грузопотока в Беларусь, по данным «Биржи грузоперевозок ATI.SU», сыграла Россия. Спрос на перевозки из России в Беларусь во втором квартале 2022 года по сравнению с первым снизился на 13%.

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