В Германии судят ветерана бундесвера за шпионаж в пользу России 1 11.08.2022, 17:09

Ему грозит пять лет лишения свободы.

Суд в немецком Дюссельдорфе 11 августа приступил к рассмотрению дела о шпионаже в пользу России. Обвинение предъявлено 65-летнему ветерану Бундесвера Ральфу Гёлерту. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Федеральная прокуратура Германии утверждает, что Гёлерт контактировал с российской разведкой с октября 2014 года по март 2020 года. За это время, утверждает следствие, он передал России ряд документов, в том числе касающихся газопровода между Россией и Германией «Северный поток – 2».

Кроме того, говорит обвинение, он делился информацией, связанной с безопасностью и обороной Германии. Как утверждается, Гёлерт раскрыл российской разведке личные данные высокопоставленных членов бундесвера и заранее передал Москве «Белую книгу» бундесвера 2016 года. В этом документе армия раскрывает концепции, которых придерживается в своей работе.

В обвинении сказано, что ветеран передавал все эти сведения не за деньги, а за приглашения на мероприятия, организованные Кремлём. По данным журнала Der Spiegel, Гёлерт не отрицает передачу материалов «знакомым из России», но настаивает, что не знал об их связях со спецслужбами.

Как пишет журнал, большинство переданных документов находились в открытом доступе. Но отобранная информация могла быть полезна российским спецслужбам, считает следствие.

После выхода в запас Гёлерт почти 35 лет работал в немецком филиале американской корпорации, занимающейся клеящими веществами и покрытиями. В последние годы Гёлерт занимал в ней должность главного менеджера по продажам.

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