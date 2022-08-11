Белорусские спецслужбы помогают нелегалам штурмовать забор на границе с Польшей 7 11.08.2022, 17:17

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Многие нелегальные мигранты имеют российские визы.

Пограничная служба Польши продолжает оборудовать забор по линии границы с Беларусью. Само физическое заграждение из металла возвели больше месяца назад. Теперь ведутся работы по установке электронных охранных систем и камер видеонаблюдения. Когда все это заработает, даже приблизиться к границе незамеченным станет невозможно. А пока в польском ведомстве рассказали, как еще не доделанный барьер уже помогает пограничникам.

Так, несмотря на пятиметровый забор, мигранты — при помощи белорусских служб, подчеркивают поляки — все равно пытаются нелегально попасть в Польшу из Беларуси. Но их стало намного меньше.

«В этом году мы фиксируем максимум 80 попыток незаконного пересечения границы в день, а во второй половине прошлого года доходило до 800 в день», — сообщили в Погранслужбе.

Мигранты уже не собираются большими группами и не штурмуют границу силой, а действуют группами по несколько человек. Благодаря физическому барьеру прекратились атаки на польских пограничников, бросание камней, бутылок, петард, ослепление лазерами. За последние недели ни один пограничник не пострадал, также прекратилось повреждение служебных машин.

Кроме того, благодаря проложенной дороге патрулям проще реагировать на угрозу прорыва границы, они могут быстро добраться в любую точку.

В итоге удалось высвободить людские ресурсы тех служб, которые вынуждены были ранее оказывать помощь пограничникам.

Кто те иностранцы, которые все еще пытаются переходить нелегалами из Беларуси в Польшу? Как сообщает Погранслужба, это люди, которые получают российские визы и прилетают в Россию легально, а затем едут в Беларусь и к границе. Если в прошлом году это были в основном представители нескольких стран Ближнего востока, то теперь большинство — молодые одинокие мужчины из Африки. За июль пересечь границу пытались граждане почти сорока разных стран: Мали, Гана, Конго, Эритрея, Камерун, Габон, Джибути, Нигерия, Эфиопия, Новая Гвинея, Египет, Марокко, Бенин, Сомали и другие.

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