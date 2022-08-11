В Минске произошла странная авария с участием троллейбуса 5 11.08.2022, 17:25

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Один человек пострадал.

В белорусской столице троллейбус протаранил забор. Один человек пострадал.

Происшествие случилось сегодня днем. Около 12:55 водитель троллейбуса производил мелкий ремонт своего транспортного средства около дома №13 по улице Железнодорожной в Минске.

Троллейбус покатился и врезался в кирпичный забор, разрушив его. В результате ДТП в медицинское учреждение был доставлен один пассажир.

Как сообщило УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель не предпринял меры, чтобы не допустить отката троллейбуса.

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