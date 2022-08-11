Приговор для России 4 Ян Валетов

11.08.2022, 17:32

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Ян Валетов

Фото: Odessa Daily

Кто понесет ответственность за действия Путина и компании?

Не перестаю удивляться Дмитрию Медведеву. Совершенно феерический долбоклюв.

Дмитрий Медведев прокомментировал слова Владимира Зеленского, предложившего «призвать к ответственности всё население России».

«Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?» – заявил Медведев.

Хочу напомнить, что предпоследнюю континентальную войну такого масштаба, как Путин и его прихвостни развязали в Украине, тоже организовал Гитлер и немецкий народ, поддержавший его, нес за это ответственность.

Понимаете, есть достаточно простая причинно-следственная взаимосвязь.

Если народ последовательно и осознанно выбирает во власть убийц, воров и дураков, то это многое говорит о самом народе. А если он еще и выбирает их на десятки лет бесперерывного правления, то это объясняет еще больше.

Моей американской тетушка 90 лет. В Штатах она с 1977 года, уехала из Питера еще при СССР, сидела в отказе (это для понимающих). В здравом уме и твердой памяти. Читает, в курсе политических тенденций, правых (как и я) взглядов.

– Путина – хуже Гитлера! – говорит она.

– Перестань, Нелка, – пожимаю плечами я. – Ну, что может быть хуже Гитлера?

– Нескажи! – отвечает она. – Гитлер – тварь, но он убивал чужих. Этот – убивает своих. Он еще страшнее.

Тетушка пережила войну, Сталина и СССР, она в курсе.

Собственно говоря...

Страна, развязавшая колониальную захватническую войну в 21 веке, с геноцидом мирного населения, абсолютно лживой, расчеловечивающей соседний народ, пропагандой, с попытками аннексии чужих территорий, с армией насильников, воров, садистов и мародеров, должна быть поражена в правах.

Подвергнуть ее остракизму – нормальная человеческая реакция. Надо бы денацифицировать, но это требует нанесения военного поражения, а, значит, пока невозможно.

Но посадить Путина, Медведева и их избирателей в клетку, чтобы их духу не было нигде в цивилизованном мире, решение правильное.

Людоеды должны жить с людоедами. Раз уж ими правит такой милый их сердцу людоед.

Правильные ассоциации у Дмитрия Анатольевича возникли, но не в ту сторону. Гитлер – это та личность, с которой они берут пример. Достойный, учитель Путина и компании.

И пока россияне не поймут, что ими правят преступники, их место за забором и рвом с крокодилами.

Не согласным советую отказаться от паспорта прокаженной страны и уехать. Не пачкаться.

Ян Валетов, Facebook

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