Цены на запчасти в Беларуси выросли на 73% за год 11.08.2022, 17:43

Инфляция в стране ускоряется уже пятый месяц подряд.

Рост потребительских цен в июле в годовом выражении составил 18,1%. Месяцем ранее годовая инфляция составляла 17,6%. Инфляция ускоряется уже пятый месяц подряд.

В середине лета главным драйвером роста цен стали непродовольственные товары. За год они стали дороже на 20,7%. Рост цен здесь во многом связан с ограничительными мерами во внешней торговле. Санкции усложняют логистику, из-за чего товары поступают на внутренний рынок в меньшем объеме и по более высокой цене. Меняется и ассортимент – место многих привычных брендов на полках занимают неизвестные ранее наименования. Существенно дороже за год стали автомобили (+51%), запчасти (+73%), электротовары (+27%), стройматериалы (+25%), бытовая химия (+42%) и косметика с парфюмерией (+33%), пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

Рядом с двадцатипроцентной планкой роста цен остановились продукты – инфляция в группе продовольственных в июле составила 19,6%. Здесь сейчас наблюдаются разнонаправленные тенденции – одни товары заметно подорожали (шоколад +26%, кофе +28%), другие подорожали умеренно (молочные продукты +14%), а сезонные даже подешевели (капуста -18%, свекла -31%, морковь -6%).

Услуги в июле также продолжили рост – за год они подорожали на 12,0%. Здесь есть очевидные лидеры (пользование лифтом +78%, межрегиональный ж/д транспорт +36%, туристические услуги +45%). Но чаще рост выглядит относительно умеренным. Во многом это объясняется тем, что значительная часть сферы услуг регулируется государством (ЖКХ, транспорт, культура, медицина и образование). Цены искусственно сдерживаются. Но, как в случае с лифтами, могут кратно возрастать, когда средств на покрытие убытков и различные компенсации в бюджете становится меньше.

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