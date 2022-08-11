Гориллы в зоопарке изобрели новый вид криков для общения с людьми 11.08.2022, 17:55

иллюстрационное фото

Изменение вокализации в животном мире встречается крайне редко.

Как правило, такое поведение характерно для птиц, летучих мышей, китообразных и слонов. А также для человекообразных приматов. Известно, например, что в зоопарках шимпанзе и орангутанги способны изобретать новый вид вокализации. Но отныне этот список пополнили гориллы (Gorilla gorilla), сообщается в исследовании ученых из Университета Джорджии (США), опубликованном в журнале PLOS One.

Эксперимент проводили при участии восьми горилл из зоопарка Атланты. В первой его части присутствовал один из работников, во второй — перед гориллой (но вне ее досягаемости) ставили еду, а в последней части теста еду держал сам смотритель. Выяснилось, что в последнем случае животные чаще использовали звук, представляющий собой нечто среднее между чиханием и кашлем — исследователи обозначили его как «хм».

В статье ученые указывают, что они получили сообщения об аналогичных случаях из других зоопарков США и Канады: 33 гориллы в 11 учреждениях также использовали похожий вид звуков для «общения» с людьми. Из них пока удалось достоверно подтвердить только шесть случаев.

Авторы работы предполагают, что гориллы делают это для привлечения внимания смотрителя зоопарка. Ведь чаще всего гориллы «хмыкали» при виде сотрудника зоопарка, державшего в руках еду. Вероятно, эти данные демонстрируют функцию гибкого вокального репертуара человекообразных обезьян, которая наверняка появилась еще у наших общих далеких предков.

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