ВСУ уничтожили две российские крылатые ракеты «Калибр» 2 11.08.2022, 18:14

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Ракеты были уничтожены над Харьковской областью.

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) днем 11 августа сбили две крылатые ракеты «Калибр», выпущенные российскими оккупантами по территории Харьковской области.

Об этом сообщило командование Воздушных сил (ВС) ВСУ в Facebook.

«11 августа, в Харьковской области, около 13.30, зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных сил Украины уничтожены две крылатые ракеты «Калибр», выпущенные из акватории Черного моря», – говорится в сообщении.

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