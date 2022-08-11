В Солигорском районе опрокинулся автокран
- 11.08.2022, 18:39
Погиб 65-летний пассажир.
В Солигорском районе произошло ДТП: водитель автокрана МАЗ не вписался в поворот, и машина опрокинулась. 65-летний пассажир погиб на месте, водитель в больнице, сообщает пресс-служба МВД.
По предварительной информации, авария произошла на 137-м км трассы Минск – Микашевичи. При повороте налево 19-летний водитель автокрана МАЗ не учел особенности транспортного средства, в результате машина опрокинулась.
65-летний пассажир автокрана погиб на месте происшествия, водитель госпитализирован.
По данному факту проводится проверка.