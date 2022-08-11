закрыть
11 августа 2022, четверг, 18:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Солигорском районе опрокинулся автокран

  • 11.08.2022, 18:39
В Солигорском районе опрокинулся автокран

Погиб 65-летний пассажир.

В Солигорском районе произошло ДТП: водитель автокрана МАЗ не вписался в поворот, и машина опрокинулась. 65-летний пассажир погиб на месте, водитель в больнице, сообщает пресс-служба МВД.

По предварительной информации, авария произошла на 137-м км трассы Минск – Микашевичи. При повороте налево 19-летний водитель автокрана МАЗ не учел особенности транспортного средства, в результате машина опрокинулась.

65-летний пассажир автокрана погиб на месте происшествия, водитель госпитализирован.

По данному факту проводится проверка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

По боевому духу РФ нанесен мощный удар
По боевому духу РФ нанесен мощный удар Иван Яковина
Полк Калиновского увеличится в десятки раз
Полк Калиновского увеличится в десятки раз Артем Черников
Россия все больше напоминает Ирак 90-х
Россия все больше напоминает Ирак 90-х Леонид Невзлин
Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип