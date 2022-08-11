Генштаб ВСУ о взрывах в Беларуси: Высшие силы помогают восстановить справедливость

Генштаб ВСУ о взрывах в Беларуси: Высшие силы помогают восстановить справедливость12
- 11.08.2022, 20:27
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Взрывы произошли на военном аэродроме «Зябровка».
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины прокомментировали взрывы на военных аэродромах во временно оккупированном Крыму и Беларуси, назвав их «помощью высших сил».
Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
По его словам, там, где расположены российские войска и военные базы страны-агрессора, «не бывает безопасно».
«Это известно всему миру. И даже высшие силы нам помогают восстановить справедливость. ВСУ нужна помощь всех сил добра, и наших граждан, и стран-партнеров, и всех неравнодушных граждан России и Беларуси, которые живут с Украиной в сердце», — заявил Громов, вероятно, намекая, что к взрывам на аэродромах могли быть причастны партизаны.
Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал взрывы на аэродроме Зябровка в Беларуси, также вспомнив партизанское движение в нашей стране.