Генштаб ВСУ о взрывах в Беларуси: Высшие силы помогают восстановить справедливость 12 11.08.2022, 20:27

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Взрывы произошли на военном аэродроме «Зябровка».

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины прокомментировали взрывы на военных аэродромах во временно оккупированном Крыму и Беларуси, назвав их «помощью высших сил».

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, там, где расположены российские войска и военные базы страны-агрессора, «не бывает безопасно».

«Это известно всему миру. И даже высшие силы нам помогают восстановить справедливость. ВСУ нужна помощь всех сил добра, и наших граждан, и стран-партнеров, и всех неравнодушных граждан России и Беларуси, которые живут с Украиной в сердце», — заявил Громов, вероятно, намекая, что к взрывам на аэродромах могли быть причастны партизаны.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал взрывы на аэродроме Зябровка в Беларуси, также вспомнив партизанское движение в нашей стране.

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