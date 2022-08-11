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«Минсктранс» запускает ежедневный вечерний рейс в Варшаву

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  • 11.08.2022, 21:11
  • 1,552
«Минсктранс» запускает ежедневный вечерний рейс в Варшаву

Рейс начнет курсировать с осени.

Как сказано в телеграм-канале предприятия, по данному маршруту автобусы начнут курсировать в Польшу 1 сентября.

Из Минска в польскую столицу автобусы будут отправляться каждый день с автовокзала «Центральный» в 21:30. В обратном направлении — в 21:00. Первый выезд из Варшавы запланирован на 2 сентября.

Это далеко не единственный рейс, которым можно добраться из Минска в Варшаву. Кроме него, есть еще ряд ежедневных рейсов от различных перевозчиков, оказывающих транспортные услуги. Более подробно с расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, с 17 августа из нашей столицы организуется дополнительный рейс в Мюнхен. Из Минска бусы будут отправляться по средам (12:00), а из Мюнхена — по пятницам (13:00).

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