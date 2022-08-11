Витеблянка отсудила у предприятия 40 тысяч рублей компенсации 1 11.08.2022, 21:26

С ее отцом произошел несчастный случай.

В июле 2021 года на территории предприятия «Витебскдрев» произошел несчастный случай на производстве: водитель погрузчика получил телесные повреждения, от которых скончался. Его дочь подала в суд и взыскала с предприятия денежную компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. рублей, а также возмещение расходов по оплате помощи представителя в сумме 750 рублей.

Изначально истица просила суд взыскать с ответчика 300 тыс. рублей за причиненные моральные страдания, связанные с гибелью и утратой близкого человека. Представители «Витебскдрева» исковые требования признали, но просили уменьшить размер компенсации в 30 раз — до 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Верховного суда.

После того, как витебский суд принял решение о взыскании в пользу истицы компенсацию в размере почти 41 тыс. рублей, та подала апелляционную жалобу на решение суда, однако 1 августа 2022 года судебной коллегией по гражданским делам Витебского областного суда эту жалобу решили оставить без удовлетворения.

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