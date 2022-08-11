Шольц заявил о готовности поставлять Украине современную боевую технику 1 11.08.2022, 21:37

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ также заявил об отказе от прежнего курса Берлина не поставлять вооружения в кризисные регионы мира.

Война России против Украины является самым большим вызовом из всех, которые волнуют правительство Германии, передает «Зеркало недели».

Об этом 11 августа заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине.

Войну, которую развязала Россия, Шольц назвал «ужасной» и требующей от Германии огромных усилий по оказанию помощи Украине в ее борьбе за независимость.

Шольц также заявил об отказе от прежнего курса Германии не поставлять вооружения в кризисные регионы мира. Он сообщил о передаче для украинской армии в последнее время современной немецкой боевой техники, в том числе и тяжелой, которую охарактеризовал как «очень эффективную».

По мнению канцлера ФРГ, «Россия мыслит категориями 17-го, 18-го и 19-го веков, проводит имперскую политику и считает возможным совершать нападение на соседнюю страну и захватывать часть ее территории». Однако он не назвал Путина военным преступником.

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