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Видеохит: кенгуру попытался атаковать посольство России в Австралии

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  • 11.08.2022, 21:53
  • 3,442
Видеохит: кенгуру попытался атаковать посольство России в Австралии

Российские дипломаты насолили даже животным?

В Австралии кенгуру пытался проникнуть на территорию российского посольства и атаковал ворота дипмиссии.

Об этом посольство России в Австралии сообщило в своем Telegram-канале.

«Сегодня система видеонаблюдения посольства России в Австралии зафиксировала попытку несанкционированного доступа. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

В сообщении также прикрепили видеозапись с камеры наружного наблюдения, на которой видно, как кенгуру пытается пролезть через ворота посольства, но после двух неудачных попыток уходит.

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