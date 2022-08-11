Ученые обнаружили неожиданную пользу пива для мужчин 3 11.08.2022, 22:34

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Исследование португальских ученых.

Четырехнедельное исследование португальских ученых показало, что ежедневное употребление пива улучшает кишечный геном. Это уменьшает вероятность диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, передает «Новое время».

Участниками исследования были 22 здоровых мужчин 23−58 лет, которые употребляли по 330 мл безалкогольного или алкогольного пива в течение 28 дней. В итоге выяснилось, что содержание полезных бактерий в их кишечнике увеличилось. Количество некоторых необходимых культур выросло вдвое.

При этом у участников не наблюдалось ни изменения веса, ни повышения уровня сахара в крови.

Результаты этого исследования противоречат полученным несколько лет назад мексиканскими учеными выводам. Различия могут объясняться разными условиями проведения исследований. В более раннем принимали участие и мужчины, и женщины, которые употребляли только алкогольное пиво.

В то же время, автор предыдущего исследования Химлал Нирмалкар отмечает, что безалкогольное пиво полезно для микробиома кишечника в любом случае.

Ученый считает, что в будущем стоит уделить больше внимания изучению свойств пива и влиянию напитка на организм человека.

Ранее американские исследователи обнаружили пользу пива для контроля уровня холестерина.

Умеренное потребление алкоголя было связано с замедлением снижения числа липопротеинов высокой плотности, так называемого «хорошего холестерина». Ученые исследовали взаимосвязь потребления алкоголя и уровня липопротеинов высокой плотности у 80 тысяч взрослых.

Выяснилось, что с течением времени у всех участников снижался уровень этих липопротеинов. Однако одна-две порции алкоголя в день для мужчин или одна для женщин была связана с более медленным снижением ЛВП, чем при полном отказе от алкоголя или при злоупотреблении им.

Эта статья содержит общие сведения справочного характера и не должна рассматриваться в качестве альтернативы рекомендациям врача.

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