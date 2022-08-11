Белорусские футболисты нанесли последний удар по режиму Лукашенко 1 11.08.2022, 23:55

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Страна заняла последнее место в еврокубковом рейтинге сезона.

Беларусь заняла итоговое последнее, 55-е место в еврокубковом рейтинге сезона, передает «Трибуна».

Сезонный рейтинг ассоциации определяется суммой набранных баллов за победы и ничьи всех клубов ассоциации с бонусами за проход в определенные стадии, деленной на количество клубов.

Победа в любом матче квалификации еврокубков приносит 1 балл, ничья – 0,5. Бонусов в отборах не предусмотрено.

Итоговый рейтинг Беларуси составляет 0,625 балла, так как 4 клуба, представлявшие страну, в сумме набрали 2,5 очка: одно за победу минского «Динамо» над «Дечичем» и по 0,5 за ничью тех же соперников, а также солигорского «Шахтера» с «Марибором» и с ЧФР. БАТЭ же дважды уступил «Коньяспору» (0:2, 0:3), а «Гомель» проиграл греческому «Арису» (1:5 ,1:2).

Беларусь имела возможность уйти с последнего места с помощью «Шахтера», но он в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций уступил ЧФР (0:1), не заработал дополнительных очков в сезонный рейтинг и выбыл из турнира вслед за всеми остальными представителями страны.

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