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В США вооруженный мужчина пытался прорваться в офис ФБР

  • 12.08.2022, 5:00
В США вооруженный мужчина пытался прорваться в офис ФБР
иллюстрационное фото

Завязалась перестрелка с правоохранителями.

Одетый в бронежилет вооруженный мужчина пытался пересечь зону проверки безопасности в офисе ФБР в Огайо, затем скрылся и получил ранения во время перестрелки с правоохранительными органами. Об этом сообщает Associated Press.

По словам чиновников, в четверг после обеда неизвестный мужчина пытался пересечь зону проверки посетителей в офисе ФБР и скрылся, когда его заметили агенты. По данным дорожно-транспортной службы штата Огайо, во время преследования его автомобиля, мужчина открыл огонь по полицейским.

Наконец, подозреваемый выехал с автомагистрали и бросил автомобиль, продолжив перестрелку с полицией.

По сообщению патрульных, никто, кроме самого стрелка, не пострадал, а сам он «получил травмы».

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