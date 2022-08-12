В США вооруженный мужчина пытался прорваться в офис ФБР
- 12.08.2022, 5:00
Завязалась перестрелка с правоохранителями.
Одетый в бронежилет вооруженный мужчина пытался пересечь зону проверки безопасности в офисе ФБР в Огайо, затем скрылся и получил ранения во время перестрелки с правоохранительными органами. Об этом сообщает Associated Press.
По словам чиновников, в четверг после обеда неизвестный мужчина пытался пересечь зону проверки посетителей в офисе ФБР и скрылся, когда его заметили агенты. По данным дорожно-транспортной службы штата Огайо, во время преследования его автомобиля, мужчина открыл огонь по полицейским.
Наконец, подозреваемый выехал с автомагистрали и бросил автомобиль, продолжив перестрелку с полицией.
По сообщению патрульных, никто, кроме самого стрелка, не пострадал, а сам он «получил травмы».