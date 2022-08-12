В США вооруженный мужчина пытался прорваться в офис ФБР 12.08.2022, 5:00

иллюстрационное фото

Завязалась перестрелка с правоохранителями.

Одетый в бронежилет вооруженный мужчина пытался пересечь зону проверки безопасности в офисе ФБР в Огайо, затем скрылся и получил ранения во время перестрелки с правоохранительными органами. Об этом сообщает Associated Press.

По словам чиновников, в четверг после обеда неизвестный мужчина пытался пересечь зону проверки посетителей в офисе ФБР и скрылся, когда его заметили агенты. По данным дорожно-транспортной службы штата Огайо, во время преследования его автомобиля, мужчина открыл огонь по полицейским.

Наконец, подозреваемый выехал с автомагистрали и бросил автомобиль, продолжив перестрелку с полицией.

По сообщению патрульных, никто, кроме самого стрелка, не пострадал, а сам он «получил травмы».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».