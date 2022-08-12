Российская авиация потерпела неслыханное поражение 1 Юрий Бутусов

12.08.2022, 7:51

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Юрий Бутусов

Фактически, 43-й морской штурмовой авиаполк разгромлен.

По данным российских источников, уволен командующий ЧФ РФ адмирал Игорь Осипов. Это лучшая демонстрация катастрофических для России последствий взрывов на авиабазе Новофедоровка в Крыму. На авиабазе базируется главная ударная сила Черноморского флота - 43-й морской штурмовой авиаполк.

9 августа в результате одновременных взрывов двух складов хранения боеприпасов, по данным космических снимков, уничтожено по минимальным оценкам 8 российских боевых самолетов, по данным Генштаба ВСУ - 9 самолетов.

Однако Минобороны РФ никаких потерь не признало вообще, а данные космических снимков российская власть попросту не комментирует и делает вид, что ничего не произошло, хотя весь мир говорит об успешной и результативной атаке украинцев на российскую авиабазу.

Фактически, 43-й полк разгромлен. Уничтожена примерно половина боеспособных самолетов, и большая часть боекомплекта, нанесены тяжелые потери инфраструктуре авиабазы.

Интересно, что даже после уничтожения флагманского крейсера "Москва", на котором держал свой флаг адмирал Осипов, его не сняли с должности. Но после взрывов, в результате которых, по заявлению МО РФ, якобы не будет никаких потерь, адмирал лишился должности.

Это показывает, что российская авиация понесла неслыханное в своей истории после Второй мировой войны поражение.

Судя по характеру взрывов, авиабаза, скорее всего, была взорвана в результате удачной диверсии украинцев. Нет никаких других попаданий - взорвались почти одновременно два удаленных склада.

Новым командующим ЧФ, по данным российских медиа, назначен адмирал Виктор Соколов.

9 августа - еще одна историческая победа Украины над российскими оккупантами, и демонстрация всему миру, что Украина побеждает в войне с Россией, и разгром армии Путина - это абсолютно реальный сценарий, украинцам стоит помогать.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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