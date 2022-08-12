Преемник Жириновского: какую роль в Кремле играет Медведев 12.08.2022, 8:03

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фото: anadolu agency

Из уст политика раздается то, что не решается публично озвучить Путин.

Путин перестал говорить, что в Украине «разгул нацизма», а во время его последнего публичного выступления вообще ни разу не произнес название нашего государства. Зато свой рот все чаще открывал Дмитрий Медведев. Только через месяц тот пригрозил украинцам судным днем, а Владимира Зеленского сравнил с Гитлером.

Что же происходит в Кремле, говорится в репортаже ТСН.

В оккупированном Крыму начался сезон «горячих туров» – накрыло Новофедоровку, где расположен военный аэродром. Здесь армия России размещала стратегическую авиацию.

По данным спутника, за 4 часа до взрывов на аэродроме находилось десяток истребителей и бомбардировщиков. Они отдыхали после очередной бомбардировки украинских городов. Не успели клубы дыма подняться в воздух, как пропагандистка Скабеева написала, что это атака украинских вооруженных сил.

Еще одна кремлевская пропагандистка опровергла сообщение Скабеевой, заявив, что все это действительно диверсия.

И вот здесь в информационное поле должен был выбежать человек, которого когда-то называли российским президентом. Дмитрий Медведев в день «крымского хлопка» будто набрал в рот морской воды. И это удивительно – потому что накануне он грозно стучал себя в грудь.

Но в день самосожжения военного аэродрома этого ястреба войны фиксируют в глубоком российском тылу. Вдруг тот инспектирует воинскую часть – максимально удаленную от крымских взрывов.

Это оттуда сделанная эпическая фотография с биноклем. Если присмотреться внимательно: Медведев смотрит почти полностью прикрытый окуляр. Такой взгляд во тьму

Почему стоит и нужно разбирать сегодняшнее молчание Медведева? Потому как умер главный полезный идиот Путина – Жириновский, именно Медведев занял эту свободную нишу.

Без Жириновского Кремль чувствовал себя некомфортно. Причем настолько, что недостаток неадекватного контента для «русского мира» начал восполнять лично Путин.

Но чем длиннее война, тем меньше в Кремле опьянение от «пирровых побед». Путин, от стадии возьмем Киев через несколько дней дошел до того, что на своем последнем публичном выступлении в Санкт-Петербурге ни разу не обмолвился об Украине.

Но «русский мир» невозможен без глашатаев, обещающих реки крови и постоянных реляций о русском величии. Так что пропорционально молчанию Путина свой рот сдал в аренду Медведев.

Иногда, конечно, его рот и руки настолько неподконтрольны голове, что впоследствии приходится оправдываться мол – писал не я, а страницу взломали хакеры

Сегодня из уст Медведева раздается то, что не решается публично заявить Путин. Вот, например, обвинения премьер-министра Эстонии в нацизме. Все потому, что эстонец призвал ЕС ограничить россиянам посещение Европы. В частности, чтобы нечаянно Путин не получил повода идти «спасать» русскоязычных.

Перед этим Медведев пытался обнародовать болезненный бред, что риторика украинского президента близка Гитлеру.

Но совсем не считаться с этим было бы ошибкой. История с Жириновским доказывает, что даже самые идиотические идеи могут стать реальной основой российской политики. А уже в феврале эти нарративы слово в слово повторил и Путин.

Что же касается Медведева, то этот пациент побывал даже в должности главного врача кремлевского сумасшедшего дома. Чей бред он транслирует, сразу и не скажешь. А вот когда он умолкает – становится ясно, ВСУ следует продолжить лечение.

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