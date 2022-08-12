Кирилл Сазонов: Взрывы в Беларуси – большой «привет» из Украины 4 12.08.2022, 8:54

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Кирилл Сазонов

И не последний.

На белорусском военном аэродроме в Зябровке в ночь на 11 августа прогремел взрыв. Это второй подобный инцидент после «хлопка» в крымских Саках за последние несколько дней. Версия о случайности в результате срочной замены двигателя в 23 часа не выдерживает никакой критики. Наверняка это был «большой привет» от Украины оккупантам. Подобные «приветы» будут поступать врагу регулярно до тех пор, пока тот не прекратит атаковать Украину.

Де-факто Беларусь давно участвует в войне России против Украины. Открытое полномасштабное вторжение белорусской армии – это лишь дополнительные 10 тыс. военных в армии России. Но Вооруженные силы Украины уже готовы к их встрече.

Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал журналист, политический эксперт, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов.

– В ночь на 11 августа на белорусской военной базе в Зябровке прогремел «хлопок». Можно ли верить в версию о том, что это была случайность?

– Версия случайности не выдерживает никакой критики. По заявлениям целого ряда белoрусских телеграмм-каналов, по заявлениям очевидцев, примерно в 0 часов 30 минут начались вспышки, были слышны взрывы. А минобороны Беларуси говорит о том, что в 23 часа загорелась техника при замене двигателя.

Как человек военный я могу четко заявить, что в 23 часа уже час как отбой в воинских частях, и никто среди ночи менять двигатель не будет, потому что у рядовых бойцов отбой. Подымать их после отбоя для замены двигателя – это внештатная ситуация. И офицеры должны быть уже на отдыхе. Их тоже нужно выдергивать во внеурочное время.

Зачем это делать, если двигатель можно поменять днем в рабочем порядке, когда все на месте? Это нелепо – срочная замена двигателя в 23 часа. Тем более, что никаких боевых задач эти самолеты не выполняют, срочных повреждений быть не может. Плановые работы в армии не проводятся посреди ночи.

Так что с самого начала оправдание не очень. Маленькая ложь порождает большое недоверие. Есть и несовпадение во времени.

Очевидно, что это не было случайностью. Был ли это прилет украинской ракеты, работа украинских диверсионных групп или местные партизаны развлекаются, мы, естественно, не знаем и будем придерживаться официальной версии украинского Минобороны, которое, наверное, скажет, что снова курили в неположенных местах.

Но веры в то, что это какой-то случайный инцидент, нет. Это большой привет, потому что с белорусских аэродромов работают и самолеты, и ракеты, тем более, что этот аэродром в Зябровке передан Беларусью в аренду России.

– Можно ли ожидать, что таких «приветов» будет больше? За последние дни мы видели уже два таких красивых – сначала в крымских Саках, теперь в Беларуси. Продолжится ли эта история?

– До тех пор, пока с этих аэродромов, с этих баз будут наносить удары по территории Украины, в том числе и по жилым кварталам, пока будут гибнуть и наши военные, и наши мирные граждане, даже дети, естественно, с ними будет случаться что-то плохое. Пока они не оставят нас в покое, будет так.

– Почему украинская сторона не берет на себя ответственность за эти «хлопки»? Ведь было бы логично заявить: мы сделали это в ответ на то, что вы сделали.

– Ну, если Генштаб или военно-политическое руководство страны приняли решение не брать на себя ответственность за эти события, наверное, у них были все основания. Это такой дипломатический ход.

Все и так прекрасно понимают, что происходит. Но официально Россия не объявила нам войну – у них «спецоперация». А мы официально не стреляли по Крыму и Беларуси. Вот такая гибридная игра.

– Допускаете ли вы, что в какой-то момент, удобный для Кремля, Беларусь таки осуществит полномасштабное вторжение в Украину?

– Если посмотреть военную доктрину Беларуси, то по факту у Беларуси и России фактически единая армия, единые спецслужбы. Это не просто союзники.

Беларусь практически участвует в войне. С их аэродромов наносятся удары по Украине, с их территории заходили войска. Одетые в российскую форму, но тем не менее оттуда. И даже в Буче, когда наши ребята проверяли документы у погибших «гостей», находили, в том числе, беларусские паспорта, беларусские военные билеты, продукты, сигареты.

Какие еще аргументы нам нужны для того, чтобы сказать, что Беларусь – участник агрессии против Украины? Чтобы зашли войска в белорусской форме? Скорее всего, так и будет, зайдут.

– Чем грозит для нас открытое полномасштабное участие белорусской армии в этой войне?

– Принципиально ничего не изменится. Ну, будет у противника на 10 тыс. больше войск. Но так или иначе, ВСУ ждут захода из Беларуси, подготовлена оборона. Наши части оттянуты на этот фронт и готовы их встречать.

Все станет чуть более явным, Беларусь получит больше санкций. И все. По факту они уже участвуют в войне.

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