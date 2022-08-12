Россия из-за неудач сменила важного военачальника 2 12.08.2022, 9:01

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Новый командир опозорился еще во время похода в Сирию крейсера «Адмирал Кузнецов».

В четверг, 11 августа, стало известно, что Черноморский флот российских оккупантов ожидает смена командования.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщают «севастопольские СМИ», передает «Думская». Причиной, похоже, стали неудачи российских войск, в частности флота, на войне с Украиной.

Сообщается, что вместо адмирала Игоря Осипова, который командует ЧФ с мая 2019 года, его возглавит 59-летний вице-адмирал Виктор Соколов.

Соколов прошел службу от командира минно-торпедной боевой части на нескольких кораблях, начальника штаба и командира дивизиона тральщиков до заместителя командующего северным флотом (с 2013 года) и начальника военно-морской академии имени адмирала Кузнецова (с 2020 года). Примечательно, что именно Соколов командовал средиземноморским походом кораблей северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов».

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