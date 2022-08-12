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Главный лукашенковский «футболист» пытался сбежать в Польшу?

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  • 12.08.2022, 9:19
  • 10,302
Главный лукашенковский «футболист» пытался сбежать в Польшу?

Базанов был замечен на пункте пропуска «Варшавский мост» в Бресте.

Председатель Белорусской федерации футбола (АБФФ) Владимир Базанов вечером 11 августа был замечен на пункте пропуска «Варшавский мост» в Бресте. Очевидцы сообщают, что чиновника не пустили в ЕС, он был вынужден вернуться назад, пишет tribuna.com.

«Ох, как же тяжело будет Владимиру Базанову объяснить, почему беларусские клубы так сильно провалили нынешний сезон в еврокубках. А ведь его обязательно должны спросить, как это обычно бывает у нелегитимного скандалиста Лукашенко – он любит «ператрахнуць» за любые провалы в спорте. А последнее место в сезоне на футбольной карте Европы можно запросто назвать крупнейшим фиаско в истории этого вида спорта нашей страны», – пишет tribuna.com.

В ноябре прошлого года Владимира Базанова с женой задержали в Чехии, куда они приехали на матч женской сборной. За нарушение антиковидных правил им аннулировали визы и выслали из страны.

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