России предсказали «нефтяной инфаркт» 12.08.2022, 10:13

В считанные месяцы добыча нефти в РФ упадет почти на 20%.

К началу 2023 года добыча нефти в России упадет почти на 20%, что станет одним их сильнейших обвалов за всю историю добывающей промышленности, прогнозирует Международное энергетическое агентство, пишет finanz.

Из 10,8 млн баррелей ежедневной добычи нефтяники потеряют около 2 млн, а общий объем производства нефти - 8,8 млн б/с - рухнет до минимума с 2002-03 гг.

Эмбарго Евросоюза, которое вступает в силу к концу года и включает запрет на страхование танкеров, оставит невостребованными поставки сырой нефти на 1,3 млн баррелей в сутки, а также нефтепродуктов на 1 млн, оценивает МЭА.

Перенаправить их в Азию в полном объеме будет сложно: спрос Индии и Китая снижается третий месяц подряд и сейчас на 17% ниже уровней апреля-мая.

В результате нефтяному сердцу российской экономики, которое с советских времен качает в страну миллиарды сырьевых долларов, предстоит пережить инфаркт с потерей каждого пятого барреля добычи, полагают в МЭА.

Сопоставимые объемы российская «нефтянка» теряла лишь дважды в современной истории: во время кризиса пандемии (минус 2 млн баррелей в день) и по итогам развала СССР (минус 5,4 млн баррелей в день с 1987 по 1996 год).

Ситуацию усугубляет то, что теряя рынки сбыта, российские нефтяные компании лишились еще и технологий. В марте крупнейшие иностранные нефтесервисные компании (Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford и Halliburton) объявили о приостановке всех операций в России.

«Это окажет существенное негативное влияние на добычу», - пишут аналитики ПСБ: российские нефтяники способны сами бурить скважины, но высокотехнологичные решения - в основном импортные. Максимально высока их доля в сегменте услуг по интенсификации добычи и увеличению нефтеотдачи (50%) и в технологиях разработки трудноизвлекаемых запасов (60%).

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