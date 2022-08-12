Die Welt: Атака на аэродром в Крыму стала неожиданностью для Кремля, но взрывы не были случайностью 2 12.08.2022, 10:31

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Полуостров доступен для операций из Киева.

Атака на авиабазу в аннексированном Крыму стала неожиданностью для россиян. Она показала, что полуостров не настолько потерян и недоступен для Киева, как считает Москва, а взрывы не были случайностью, хотя Россия пока не призналась в нападении Украины, а последняя официально держится в тени.

Об этом сказано в материале немецкого издания Die Welt. Как отметил военный эксперт Максимилиан Терхалле из Лондонской школы экономики, события в Новофедоровке «показали российскому гражданину, что здесь происходит нечто, чего никто не объяснял ему ранее». Кроме того, по словам эксперта, этот удар сигнализирует западной общественности, что Украина все еще способна противостоять России.

Издание напомнило, что на снимках, опубликованных компанией Planet Labs, видны, в частности, несколько кратеров в местах, где ранее стояли здания и самолеты. Также хорошо виден ущерб от пожара и восемь обломков сгоревших истребителей.

При этом Кремль отрицает, что какие-либо самолеты были повреждены, и объясняет разрушения несчастным случаем при обращении с хранившимися боеприпасами. А пока российские туристы в панике бежали с полуострова, Министерство обороны Украины иронично объяснило в Twitter, что присутствие оккупационных войск в Крыму не лучшим образом отразилось на пике туристического сезона.

«Существует множество сценариев того, что могло произойти», – также отметил Подоляк, добавив, что «было несколько эпицентров взрывов в одно и то же время».

В размышлениях, какими боеприпасами мог быть нанесен удар, в материале напомнили, что поставляемые США и Германией ракеты имеют дальность действия только до 80 км, в то время как база в Саках – более чем в 200 км от нынешней линии фронта под Херсоном. Издание предположило, что Киев мог нанести удар управляемыми ракетами «Нептун», которые ранее уже поразили и потопили военный корабль «Москва».

В свою очередь, военный эксперт Густав Грессель из Немецкого института международных отношений и безопасности высказал предположение, что Украина могла атаковать Крым ракетами малой дальности «Гром» или «Гром-2» собственной разработки.

При этом военный эксперт Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене отметил, что для Украины имеет смысл не комментировать способ нанесения удара и таким образом сохранять «стратегическую двусмысленность». Таким образом, ракета может быть использована для повторного удара в других местах.

«Несомненно то, что удар по военной базе в Саках ослабил российские военно-воздушные силы на южном фронте. Это помогает Украине продвигаться к оккупированному городу Херсон, который является промежуточной целью украинского контрнаступления», – говорится в материале.

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