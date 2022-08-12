Белорус поехал в Бангладеш строить АЭС и был крайне удивлен 12.08.2022, 10:38

Житель Бобруйска провел в стране четыре месяца.

Журналисты onliner.by рассказали про Владислава Селезнева, укатившего в Бангладеш строить атомную электростанцию. За 4 месяца парень нахватался впечатлений на год вперед: стоял в пробках по 9 часов, «любовался» уличным самосудом, да и с местными порядками успел познакомиться. Например, узнал, что родители не регистрируют своих детей, пока им не исполнится хотя бы 10 лет, потому что многие до этого возраста просто не доживают.

Как белорус оказался в Бангладеш?

Владу 25 лет от роду, он коренной бобруйчанин. Два года назад обстоятельства забросили его в такие неожиданные обстоятельства, которые он точно не мог себе представить, наслаждаясь зефиром рядом с памятником городскому тотемному животному. Но для этого пришлось сделать несколько правильных шагов в сторону светлого будущего: отучиться в колледже, поработать на стройках по всей нашей необъятной… И, конечно, познакомиться с правильными людьми (это вообще любому из нас не помешает).

— В общей компании разговорился с одним человеком, он почти сразу предложил мне полететь в Бангладеш — там как раз строилась первая АЭС. Это был очень важный для страны проект: там очень мало источников энергии (ТЭЦ, ГЭС и т. д.), на всех их не хватает. В Бангладеш проживает около 170 миллионов человек и многие вынуждены обходиться вообще без электричества, — рассказывает молодой человек.

Белорусу идея сменить обстановку понравилась: в тот же вечер он согласился на эту авантюру. Около двух недель собирал документы для визы, проходил медкомиссию, делал прививки от столбняка, малярии и других классических южноазиатских болезней.

— О Бангладеш я особо ничего не знал, но ехать туда не боялся: объектом занимался «Росатом», работа была официальная, по контракту.

Но перед тем как отправиться за 6000 км от дома, Влад какое-то время просидел на карантине (коронавирус тогда еще лютовал): сначала две недели на базе отдыха под Гомелем, потом еще две недели в Подмосковье.

Дальше был 8-часовой перелет до Дакки и еще две недели самоизоляции. Короче говоря, путь к радиоактивной мечте был тернистым.

Иностранных сотрудников станции поселили в Грин-сити — городе, специально построенном для работников АЭС. Находится он примерно в 200 км от столицы.

— Мы ехали туда в сопровождении военных около 9 часов. Все из-за гигантских пробок, в которых смешались грузовики, рикши, тук-туки, мотоциклы… Водители кричат, сигналят, продвигаясь вперед на считанные сантиметры.

А теперь представьте, что на проезжую часть выходят два слона с погонщиком и просто парализуют движение. Именно так выглядит рэкет в бангладешском стиле. Пока водители не скинутся предприимчивому хозяину животных на обед, с места слоны не сдвинутся.

Чтобы не столкнуться друг с другом, автолюбители даже «украшают» своих рычащих монстров вертикально торчащими элементами (например, просто приваривают к бамперу трубу), чтобы лучше чувствовать габариты своей машины и не вписаться в кого-нибудь в таком плотном трафике. Вообще, собственное авто — роскошь, которую в Бангладеш могут позволить себе не все: налог на четырехколесное удовольствие сопоставим с его стоимостью.

«Многие дети не доживают до 10 лет»

Но вернемся в Грин-сити. Город обнесен колючей проволокой, и его круглосуточно охраняют люди в форме — все-таки стратегически важный объект. Выезжать за его пределы без сопровождения военных нельзя (но наш герой все равно так делал).

Выглядит город как бюджетный жилой комплекс — дома-свечки, пару кафешек и магазинов.

— Жилье нам предоставляли бесплатно. В одной квартире жили по 3—4 человека: у каждого была отдельная комната с собственным санузлом, а вот кухня общая на всех. Ремонт похож на те, что у нас делали в 90-е. Но зато с новой мебелью.

Если вам кажется, что это скромные условия, подумайте еще раз: местные ютятся в крошечных хижинах, состоящих из бамбукового каркаса и обшивки из металлических листьев. Кто-то и вовсе ночует на улице — нищета в Бангладеш процветает.

— В городах можно встретить много попрошаек. Порой они выглядят весьма колоритно: однажды я видел, как женщина просила милостыню и при этом вся была обвешана золотом. Часто родители отправляют собирать деньги своих детей. В столице они и вовсе могут обменять свою несовершеннолетнюю дочь на корову. Или просто продать ее сутенерам.

Официальная средняя зарплата в Бангладеш — около $300—400, но в реальности эта цифра едва ли доходит до $70—80. Этого даже не хватит на то, чтобы снять однушку на окраине Дакки. Но у кого-то нет и такого: уровень безработицы в стране зашкаливает.

— Бенгальцы просто мечтали попасть на АЭС, ведь там им платили минимум 30 000 така — это около $300. На стройке работало около 20 000 местных. Белорусов в разное время было где-то 1500 человек. Естественно, мы получали больше. Я по специальности арматурщик, занимался строительством хранилища для ядерных отходов. В основном обучал своей профессии бенгальцев. На объекте всегда присутствовал переводчик, так что наше общение происходило через него. Временами бывало тяжело: далеко не все старались разобраться в деле, кто-то откровенно ленился.

В месяц Влад зарабатывал $2000, из них $500 уходило на еду. Если бы не питался в кафе, а готовил сам, выходило бы всего $100 — цены на продукты в Бангладеш в среднем ниже, чем в Беларуси. К тому же многие бенгальцы занимаются сельским хозяйством: разводят животных, всякие растения выращивают. Так что для них еда вообще бесплатная.

— В Бангладеш очень дешевые фрукты: большой ананас стоил около 1 рубля, спелое манго — около 2 рублей. Так как это мусульманская страна, из мяса там в основном только курицу продают. Килограмм обойдется в 3 рубля. Правда, в основном их покупают на рынках… живьем. Приходишь, выбираешь птицу, ее при тебе убивают и разделывают. Конечно, можно и в магазине найти какую-нибудь замороженную тушку, но обычно они сомнительного качества.

На рынках и в мелких магазинах есть еще один нюанс: как только продавцы видят человека европейской внешности, они сразу же завышают цены в несколько раз. Поэтому ходить туда лучше с местными.

— Из-за того что в Бангладеш отшивают одежду и обувь крупных иностранных брендов, тут можно дешево купить фирменные вещи — джинсы Levi’s, кроссовки Reebok. Даже бездомные ходят в брендовых шмотках. Главное, знать нужные магазины — подделок тоже хватает.

Конечно, есть у этого феномена и обратная, «темная» сторона: нередко на таких производствах просто нечеловеческие условия. Люди работают в антисанитарии по 20 часов в день за сущие копейки. Детский труд здесь тоже приветствуется. Официально детям можно работать с 14 лет, но кто-то начинает в свои 5.

— Из-за высокой детской смертности родители не регистрируют ребенка в государственных органах, пока ему не исполнится хотя бы 10 лет. Многие просто не доживают до этого возраста. Медицина в Бангладеш развита хорошо, вот только стоит дорого — обычный бенгалец не может себе ее позволить. Нам, к счастью, все покрывала страховка.

«Бенгальцы поймали вора и устроили самосуд прямо на улице»

Белорус уверяет: несмотря на тотальную бедность, бенгальцы — жизнерадостные люди, всегда готовые прийти на помощь.

— У них есть традиция: если пришел в гости и тебя чем-то угощают, нужно обязательно это попробовать. Не примешь — сочтут за оскорбление.

Но если эту традицию можно назвать приятной, то некоторые другие вызывают вопросы. Например, бенгальцы могут поймать вора и тут же устроить самосуд: привязать его к столбу и бить бамбуковыми палками. Однажды Влад наблюдал такое зрелище.

— В Бангладеш довольно высокий уровень преступности. В некоторых городах есть целые мафиозные кланы. Простые люди носят с собой ножи, а на улице тебя могут запросто обворовать. Поэтому наш город и охраняли военные. Они в основном и поддерживают порядок. Многие бенгальцы мечтают об армии (срочной службы в Бангладеш нет, только по контракту), так как там хорошо платят. Но берут туда только физически развитых и крепких парней.

Еще один вариант обеспечить себе безбедную жизнь — устроиться в какой-нибудь государственный орган. Для этого нужно всего-то сдать сложные экзамены. Если человеку это удалось, он может расслабиться: у него будет стабильная зарплата, а в будущем и пенсия, а еще его никогда не уволят, даже если он будет максимально некомпетентен и ленив.

А если и с госслужбой не повезет, всегда можно уехать за границу. Классическое направление — страны Ближнего Востока. Бывает так, что вся семья и даже целая деревня скидывается одному-единственному человеку на билет и оплату комиссии агента по трудоустройству. Бенгалец пару лет работает за рубежом, а все деньги отправляет домой. Кто-то даже умудряется сколотить небольшой капитал и уже на родине покупает себе жилье или машину. А это уже великое достижение.

Зачем ехать в Бангладеш, Влад затрудняется ответить. С точки зрения туризма страна не очень развитая. Да и смотреть особо не на что: ни впечатляющей архитектуры там не встретишь, ни природных красот.

— В городах грязно, много мусора. Вода в реках перемешана с аммиаком, так что лучше не купаться. И из-под крана не стоит пить. Единственный курорт в стране — это Кокс Базар. Там можно посмотреть на самый длинный непрерывный пляж в мире, а еще выпить алкоголь — его практически нигде не продают. Мусульманская страна все-таки.

Влад пробыл в Бангладеш около 4 месяцев. Понял, что не хочет отмечать Новый год вдали от дома, и в декабре уехал назад. Ну а еще соскучился по белорусской еде — бенгальская оказалась слишком острой, а еще сладкой. В скором времени планирует поработать в Египте, там тоже началось строительство атомной станции. В Бангладеш решил не возвращаться: все же слишком экзотичное местечко.

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