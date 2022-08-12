Как белорусские пенсионеры будут уплачивать налоги на землю, дома, квартиры, дачи, гаражи и офисы 3 12.08.2022, 10:59

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Разъяснения от Министерства по налогам и сборам.

2022 год в Беларуси по налогам переходный, изменяется система их уплаты. Министерство по налогам и сборам Беларуси на своем сайте разъяснило, как будут платить налог на землю и налог на недвижимость пенсионеры по возрасту, пишет «Комсомолка».

Если пенсионер живет в частном доме не один

Пример из жизни: пенсионер по возрасту имеет земельный участок, где построен жилой дом. В этом доме зарегистрированы и его дети. Платить ли пенсионеру в этом случае земельный налог в 2022 году?

От земельного налога пенсионер освобожден, разъяснили в Министерстве по налогам и сборам.

- С 2022 года пенсионеры по возрасту освобождаются от уплаты земельного налога в отношении одного земельного участка, предоставленного таким лицам для строительства и обслуживания жилого дома, - говорится в пояснении.

И эта льгота не зависит от того, сколько трудоспособных членов семьи пенсионера прописаны вместе с ним в этом доме.

Если у пенсионера два дачных участка

Нередки случаи, когда в дачных кооперативах пенсионеры докупали выставленный на продажу соседский участок: места для грядок больше, да и соседи дальше. Что в этом случае с уплатой земельного налога, ведь участков несколько?

Пенсионер по возрасту будет освобожден от уплаты земельного налога.

- При этом не имеет значение какое количество земельных участков для дачного строительства принадлежит пенсионеру, - пояснили в министерстве.

И это еще не все. Пенсионеры в Беларуси освобождаются от уплаты земельного налога в отношении любого количества земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества и садоводства, выпаса коров, коз, а также кошения травы, для гаражного строительства и установки временных гаражей, для народных ремесел.

Если у пенсионера и квартира, и родовой дом в деревне

Бывает так, что пенсионеру принадлежит квартира в многоэтажке. В 2022 году в наследство он получает, предположим, дом и земельный участок в деревне и регистрирует права на эту собственность. В деревенском доме живет и прописана семья кого-то из его детей. Будет ли пенсионер в 2022 году уплачивать земельный налог и налог на недвижимость в отношении квартиры и дома, которыми он владеет?

Пенсионер по возрасту освобождается от уплаты налога на недвижимость в отношении принадлежащей ему одной квартиры, поясняют в министерстве.

Что касается дома и земельного участка в деревне, то вне зависимости от того, зарегистрированы там работающие члены семьи или нет, налог на недвижимость и земельный налог на один жилой дом и один участок тоже платить не придется.

Если у пенсионера две квартиры в городе

В Министерстве по налогам и сборам разъяснили момент уплата налога на недвижимость в случае, если пенсионер является собственником двух квартир в многоквартирных жилых домах.

- С 2022 года физические лица, являющиеся пенсионерами по возрасту, освобождаются от уплаты налога на недвижимость в отношении только одной принадлежащей таким лицам квартиры, - сказано на сайте министерства.

Что касается второй и последующих квартир, то пенсионеры должны уплачивать налог на недвижимость. Причем, от уплаты налога освобождается более дорогая по стоимости квартира. В случае, если квартиры равноценны, то та, что была приобретена первой.

Если у пенсионера в собственности есть офис

Если на правах собственности пенсионеру по возрасту принадлежит офис, то налог на недвижимость за него пенсионер должен будет заплатить. На офис льгот у него нет. В министерстве напомнили, что льготы у пенсионера по уплате налога на недвижимость есть в отношении конкретного перечня недвижимости, куда входят, например, одна квартира в многоэтажке, садовый домик, гараж или машино-место.

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