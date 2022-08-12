Сколько белорусы могут заработать на яблоках, голубике и смородине? 1 12.08.2022, 12:05

Заготовительный сезон продолжается.

Заготовительный сезон начался в Барановичах в начале июня. По какой цене принимают ягоды, фрукты, грибы и овощи в Барановичах, узнал intex-press.by.

В заготовительных пунктах Барановичей из даров леса, по данным на 11 августа, принимают чернику – по 4 рубля за килограмм, и лисички (цена за кило таких грибов – 6 рублей).

Можно сдать голубику: килограмм садовой обойдется в 7 рублей, лесной – в 5 рублей. В заготовительном пункте принимают малину и ежевику (5 рублей за кило), а также вишню (2 рубля). Красную и черную смородину берут по цене 1 и 2 рубля за килограмм соответственно.

– С понедельника, с 15 августа, будем принимать яблоки. Цена за килограмм будет 10 копеек, – рассказали в обособленном структурном подразделении (филиал) «Заготпромторг» Барановичское райпо.

Сезонные овощи – это капуста, свекла, морковь, картошка, лук, чеснок – продолжают принимать, но по мере необходимости.

Также в заготовительном пункте принимают сливу, но берут только крупную. Стоимость – 1 рубль за килограмм.

Цены на ягоды, грибы и овощи, как отмечают в заготовительном пункте, могут меняться ежедневно.

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