Сегодня лидеру белорусской оппозиции Николаю Статкевичу исполнилось 66 лет 19 12.08.2022, 12:14

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Николай Статкевич

Сайт Charter97.org поздравляет политика.

Лидеру белорусской оппозиции Николаю Статкевичу сегодня исполнилось 66 лет. В декабре 2021-го он был осужден на 14 лет колонии особого режима. Супруга Марина Адамович поздравила политика с Днем рождения.

«Храни тебя Боже в каждый момент твоей жизни! Ты — сильный, ты — мужественный, ты — мудрый, ты — нежный и очень добрый. Ты выдержишь. Но я мечтаю только об одном — чтобы терпеть пришлось лишь безграничное счастье, чтобы смотреть глаза в глаза, чтобы идти в одну сторону по свободной земле. И чтобы в стране, наконец, закончилось шампанское», - написала она в «Фейсбуке».

Сайт Charter97.org поздравляет Николая Статкевича с Днем рождения и желает ему скорейшего выхода на свободу и исполнения желаний в независимой, демократической Беларуси.

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