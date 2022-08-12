Bild: Ударом по авиабазе «Саки» разрушен миф Кремля о «неуязвимости» Крыма 2 12.08.2022, 12:43

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Украина способна нацелиться на любую точку полуострова и не только.

С уничтожением российской военной авиатехники на аэродроме «Саки» возле Новофедоровки развенчан и миф главы РФ Владимира Путина о неуязвимости оккупированного в 2014 году Крыма. Стало очевидно, что Украина способна нацелиться на любую точку полуострова и нанести удар по военным объектам врага на любой захваченной своей территории.

Об этом пишет Bild.

Отметим, что украинские власти и военное командование официально не подтвердили, что ВСУ могут быть причастны к взрывам 9 августа. Тем не менее издание указывает на прецедентность такого случая, подчеркивая очередное поражение для Кремля.

«Авиационная техника на аэродроме не повреждена», – таково было немыслимое заявление российской армии по поводу атаки на военную базу ВВС РФ во вторник. Но спутниковые снимки, сделанные вечером в среду, показывают, что это не так», – говорится в материале.

Журналисты напомнили, что по меньшей мере 11 российских самолетов были частично или полностью уничтожены, включая боевые бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30. А от многочисленных зданий, складов боеприпасов и даже личных автомобилей и квартир солдат армии РФ «остался только металлолом или они лежат в руинах».

Кроме того, отчетливо видны как минимум три ударные воронки диаметром 20 метров от примененного оружия, что также делает предметом для шуток российскую версию «несчастного случая с боеприпасами» на аэродроме. По трем другим позициям, удаленным от этих кратеров, также были нанесены точные удары. Таким образом, считают расследователи, было по меньшей мере шесть взрывов в разных местах базы.

«Становится ясно, что не только российские военно-воздушные силы потерпели крупнейшее поражение, но и путинский режим потерпел самое тяжелое поражение на пропагандистском фронте. Десятки тысяч россиян видели мощные взрывы на военном аэродроме «Саки», снимали на видео дым, а затем бежали обратно в Россию. Зная, что их собственное правительство не может ни защитить их, ни рассказать им правду об их уязвимости на оккупированных территориях Украины», – подчеркнули в Bild.

Там добавили, что даже россияне, переехавшие в Крым с 2014 года, теперь должны понять, что они приняли крайне опасное решение, а Украина никогда не откажется от своей территории. Атаку издание называет «предупредительным выстрелом» в прямом смысле этого слова по Крымскому мосту, который лично открыл российский диктатор Путин в 2018 году.

По мнению аналитиков, с психологической точки зрения эта атака должна стать маяком не только для российского или пророссийского населения Крыма, но и для 50 тыс. военных РФ, дислоцированных на полуострове. После «хлопков» они должны понимать, что их система ПВО не может сравниться с новым западным оружием Украины.

«Остается вопрос, как Москва отреагирует на нападение. Российскую общественность продолжают обманывать, убеждая, что никакой атаки не было и что все в порядке. Опустевшие со среды пляжи в Крыму и растянувшиеся на километры в сторону РФ пробки говорят об обратном. Но если правда все же пройдет цензуру и попадет в росСМИ, скорее всего, будут слышны призывы к возмездию. Ведь уже после нападения на «Саки» стало ясно, что РФ не только не может победить в этой войне, но и что Украина будет наносить агрессору все более тяжелые потери, которые, вероятно, окажут разрушительное воздействие в военном и психологическом плане на до сих пор закрытое путинское общество», – подытожили в Bild.

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