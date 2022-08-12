«Белорусский военный аэродром в Зябровке подхватил синдром расстройства курения» 4 12.08.2022, 13:03

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Режим Лукашенко расплачивается за свои «30 серебренников».

Телеграм-канал «Письма к дочери» рассказал о том, что бывает, если вступаешь в «беспорядочные военные отношения»:

— И снова белорусскую экономику настигли сияющие перспективы. Догнали альтернативным морским портом в России. Вот союзник обещал им этот порт еще в марте, как компенсацию за недополученный портовый терминал в Одессе. Так и с тех пор обещает.

А еще премьер Головченко сказал, что белорусское правительство ждет 1,5 миллиарда долларов от России на программы союзного импортозамещения. Если вдруг забыла, то это те 1,5 миллиарда, которых они начали ждать опять же в марте. И потом еще несколько раз ждали с большим оптимизмом. Вот, сейчас опять ждут.

И это при том, что по нынешним временам, 1,5 миллиарда — не такие уже баснословные деньги. Можно сказать, что вообще не деньги, учитывая понесенные младшим союзником убытки и связанные с ними потребности.

И знаешь, что мне это напоминает? Одного исторического персонажа, который прославился и еще заработал 30 сребреников. Тоже не ахти какая была сумма по тем временам. Но я хочу сказать, что сравнение не в пользу белорусских властей. Потому что ему его 30 сребреников заплатили сразу. Не заставлял синедрион сочинять инвестиционную программу, а выдал деньги по факту.

А белорусские власти сделали для Украины примерно то же самое, что этот персонаж сделал для своего учителя. Тоже рассказывали про братскую любовь, а потом пустили со своей земли танки. Но, в отличие от того персонажа, им по итогу до сих пор даже не заплатили. И это, наверное, очень обидно, когда за акт альтернативной честности ты получаешь сплошные убытки.

Ну то есть, я имею в виду… Ну как это? Это что, получается, сам предал, сам же и заплатил? А где, спрашивается, заработанный честным предательством законный гешефт, а? Ну там, не слоны с магараджами, но хоть бы какая копеечка. Ну хоть бы тридцать сребреников. В пересчете, конечно, на ВВП на душу населения.

Вот пока гешефт выражается исключительно в отрицательных величинах. Экспорт в ЕС минус 30 процентов, экономика минус пять, экспорт калия за полгода минус 50. И одна только инфляция сохраняет положительный оптимизм и приросла на 18 процентов.

И я уже не говорю про усохшую многовекторность. А что о ней говорить? Хорошего ничего не скажешь, а плохое о покойниках говорить не принято. Вот с инфляцией еще можно жить. А с инфляцией и с текущим международным положением возможно, что и недолго.

Вот парламент Латвии вчера признал Россию страной пособником терроризма. И сколько пройдет времени, пока другие парламенты не опознают в белорусских властях Робина при этом Бэтмене?

А тут же еще в ночь на вчера белорусский военный аэродром в Зябровке подхватил синдром расстройства курения. Ну а что ты себе хочешь? Если вступаешь в беспорядочные военные отношения, то еще и не такое можно подхватить. И я не знаю, что они там курят, но себе такого даже не хочу.

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