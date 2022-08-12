Детское молоко и кефир пропали с полок белорусских магазинов 5 12.08.2022, 13:12

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Санкции ударили по «Беллакту».

На отсутствие в магазинах детского молока и кефира «Беллакт» в упаковке Tetra Pak пожаловалась intex-press.by жительница Барановичей Ольга. Куда делась молочная продукция и появится ли вновь, журналисты узнали у производителя.

– Уже как две недели я не могу найти в магазинах маленькие коробки молока и кефира «Беллакт» для своего ребенка. Сначала подумала, что молоко и кефир быстро раскупают другие покупатели, но не может же быть такого, чтобы это происходило во всех торговых заведениях. Что произошло? – интересуется горожанка.

Как пояснили в ОАО «Беллакт», в настоящее время возникли перебои с поставкой необходимых материалов для производства данных продуктов, но руководство предприятия «работает над тем, чтобы продукты как можно скорее вернулись на полки магазинов».

– На данный момент проблемы с тетрапаками есть у всех предприятий. Поэтому детское молоко появится в магазинах Барановичей ориентировочно в середине сентября, – уточнили в «Беллакт». – Этот продукт останется в привычной для покупателей упаковке – тетрапаке.

Что касается детского кефира, то на предприятии сообщили, что его производство не останавливалось.

– Кефир есть, однако некоторые магазины его либо вообще не заказывают, либо заказывают, но небольшими партиями, которые быстро раскупают, – пояснили в ОАО «Беллакт». – В плане упаковки кефира, то он также остался в тетрапаке. Но из-за того, что сейчас есть некоторые проблемы с краской, наш детский кефир можно будет встретить на полках магазинов в белой упаковке с текстом зеленого цвета, а не как раньше – в светло-зеленой упаковке.

Напомним, во вторник, 9 августа, на заседании «совета министров» о функционировании экономики в условиях санкций и мерах по их преодолению, глава Минсельхозпрода Игорь Брыло признал, что есть определенная проблема с упаковкой тетрапак, и пока не удается заместить этот сегмент в полном объеме.

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