Ученые обнаружили портрет царя в китайской пирамиде 12.08.2022, 13:14

Портрет входит в число многих резных каменных фигур, обнаруженных на стоянке Симао в провинции Шэньси.

Группа археологов сообщает, что они нашли то, что могло быть портретом царя, высеченным в камне, у подножия 4300-летней пирамиды Симао в Шэньму, провинция Шэньси, на северо-западе Китая. Об этом пишет информационное агентство Синьхуа.

Археологические раскопки Симао расположены в северной части Лессового плато, на южной окраине пустыни Ордос. Это место датируется примерно 2000 г. до н.э., ближе к концу периода Луншань, и занимает площадь около 400 га. Стены Симао, крупнейшего известного обнесенного стеной участка того периода, первоначально считались частью Великой Китайской стены, но обнаружение кусочков нефрита побудило к археологическим исследованиям, которые показали, что это место относится к эпохе неолита.

Место Симао известно как «Пирамида китайской цивилизации». Это крупнейший археологический памятник в Китае эпохи позднего неолита.

Пирамиды Симао высотой более 70 метров почти вдвое меньше египетских пирамид Гизы, возведенных в тот же период. Но, в отличие от других древних пирамидальных творений, Симао имела функциональное назначение: на ее вершине стоял дворец площадью более 80 000 квадратных метров — размером почти с десять футбольных полей.

Во дворце археологи обнаружили различные постройки, в том числе садовый бассейн, в котором жили крокодилы. Отсюда открывался вид на огромный город, обнесенный стеной, который был в 50 раз больше дворца и включал в себя каменные дворы, проезжие части и общественные площади.

Исследование ДНК показывает, что большинство жителей этого города были китайцами, но личность его правящей элиты остается неизвестной, потому что древняя цивилизация, похоже, внезапно исчезла 3800 лет назад, и о ней нет никаких упоминаний в каких-либо исторических источниках.

Однако профессор Шао Цзин, заместитель главного археолога группы раскопок Симао, сообщил , что они только что обнаружили на этом месте несколько самых больших статуй, одна из которых может быть портретом короля.

Он является частью двухметровой каменной скульптуры, состоящей из трех граней, две из которых полностью раскопаны. По словам Шао, они украшены серьгами, их лица торжественны, у них слегка выпученные глаза и широкие рты с видимыми зубами.

«Лицо на западной стороне имеет длину около 80 см и высоту 50 см с короной на голове. Это самое большое изображение в резьбе по камню Симао», — говорится в сообщении.

Однако Шао и его команда считают, что это другой портрет с «дугообразными узорами на внешней стороне глаз», который представляет короля.

«Обнаруженное восточное лицо, по-видимому, находится в центре всей группы… и, возможно, это изображение царя предков Симао», — сказал Шао из Археологической академии Шэньси.

В основании пирамиды недавно было найдено более 70 каменных изображений, включая человеческие лица, легендарных существ и животных.

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