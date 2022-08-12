Белорус рассказал, как путешествовать по миру с домашними питомцами 2 12.08.2022, 14:02

В разных странах по-разному относятся к туристам с питомцами.

Путешествие с питомцем - это прихоть, излишнее очеловечивание, вынужденная мера или формат семейного отдыха? Журналисты smartpress.by поговорили об этом с блогером Ильей Ивановым, автором популярного блога «Интересный Минск», который только что вернулся с семьей и корги Старком из путешествия по Европе. Старк объехал 5 стран (Литву, Латвию, Данию, Германию и Швецию) на машине и пароме.

Какие документы нужны собаке при выезде?

Ветпаспорт международного образца. Он выдается только в государственных ветеринарных клиниках. Важно не перепутать с ветеринарной книжкой, которую может дать заводчик. В ветпаспорт от руки вписываются имя, кличка, прививки. Все прививки должны быть сделаны не менее, чем за 21 день до поездки.

Чип. Он ставится везде, а в ветпаспорт вклеивается наклейка с его уникальным номером.

Международный сертификат на вывоз. Он делается в государственной клинике по месту прописки владельца собаки. Это свидетельство, что собака здорова. Ветклиники сами пересылают данные на границу. Этот документ должен быть не старше 14 дней.

Прохождение границы с собакой

Пройти границу с собакой можно не на всех пунктах пропуска. Смотрите там, где есть ветеринарный контроль. Собака должна быть пристегнута и в наморднике. Но, если честно, никто на это не смотрел.

Декларировать или не декларировать собаку?

Мы декларировали заранее и пошли на «красный коридор». На скорость прохождения границы это не повлияло. Обратно с собакой можно только через красный коридор - для ветконтроля. Если собаку не декларировать, возможно, придется на обратном пути заплатить пошлину.

Заполнять декларацию пришлось трижды: на вывоз с территории Беларуси, на ввоз на территорию Литвы, эта же декларация нам понадобилась для вывоза на обратном пути, а вот для белорусских пограничников пришлось повторно заполнить.

Как собака перенесла путешествие?

Мы купили ей переноску. По европейским правилам собака должна быть или пристегнута, или в переноске. И это было отличное решение. Летом в ногах в машине собаке жарко, да и она там мешает, на сидении - линяет, переноска нас спасла.

Как в разных странах относятся к туристам с питомцами?

1. Общественные места, магазины, рестораны

В Латвии на общем пляже с собакой нельзя, но есть отдельные зоны, так что проблем не было.

Швеция, Дания и Германия позиционируют себя как догфрендли страны, однако, там очень разные правила. Германия - 100% догфрендли страна. Мы заходили в Apple store, в Zara, Stone Island - без проблем, наоборот, все очень позитивно реагируют. И много покупателей с питомцами. В кафе тоже можно с собакой.

А вот в Дании и Швеции с собакой можно сидеть только на веранде кафе или даже за территорией.

Мы прошли всю IKEA, так как на сайте заранее прочитали, что IKEA dog friendly, с собакой можно везде, кроме фуд-зоны. А на деле оказалось, что это не так. Но нам объяснили уже на выходе (смеется).

В Литве - в «Акрополис», например, с животными нельзя, а в кафешки внутрь - пожалуйста.

2. Отели, квартиры, кемпинги

При бронировании отеля на Booking указывали, что едем с собакой, я потом еще писали отдельно об этом в места размещения. Всегда приходило в ответ «no problem», приезжайте, дополнительно надо оплатить 10-15 евро за ночь за уборку за животным.

В Вильнюсе в номере даже застелили кусочек пола пластиковым ковриком, на нем была миска с водой и несколько вкусняшек.

В квартирах тоже не возникло проблем. Правда, в одной квартире предложили надеть на собаку тапочки, так как там свежеокрашенный пол. Пришлось отказаться.

Мой совет: выбирать жилье не в историческом центре, а там, где можно погулять с собакой - открываешь карту и ищешь зеленую зону. Например, в центре Гамбурга Старку было сложно - не знал, как лапу поднять, отказывался в туалет ходить.

3. Паром

Мы плыли на ночном пароме в Мальме, была проблема выгула. Для собак есть загончик метр на метр, и он очень воняет. А вот с каютами никаких проблем. Есть специальные номера для собачников, и на них есть квота - так что в теории возможно, что не хватит мест. Сама каюта ничем не отличается от обычной.

Из Дании в Швецию мы плыли 3 часа на пароме без каюты. Там была отдельная зона для владельцев собак - отсек где-то 50 метров. Собаки вместе неплохо ладили.

Это наше первое путешествие. Главным мотивом взять Старка с собой стала необходимость соблюдать режим питания. Мы не отважились кому-то его доверить. Конечно, волновались, но на удивление все прошло хорошо.

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