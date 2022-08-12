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«Уже едет крыша»: предсмертная переписка оккупанта, брошенного своими сослуживцами

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  • 12.08.2022, 14:09
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«Уже едет крыша»: предсмертная переписка оккупанта, брошенного своими сослуживцами

Смартфон был обнаружен бойцами Теробороны после бегства россиян с позиций.

Бойцы 231-го Днепровского батальона Теробороны обнародовали предсмертную переписку российского захватчика со своими родными за несколько дней до его ликвидации.

Соответствующие фото обнародовал в пятницу, 12 августа, Telegram-канал «Оперативний ВСУ».

Как сообщается, смартфон с перепиской был обнаружен среди личных вещей военнослужащего ВС РФ, чье тело было брошено сослуживцами во время их бегства от украинских военных.

«Осталось, вроде, четыре дня до ротации, а наши дебилы наступление готовят, конченые. Потерпите — мы уедем, и готовьте что угодно… Капец… По нам и так стреляют, а тут вообще жопа… Мама, мы уже не можем. Уже едет крыша. Не спим вообще…», — пожаловался он на ситуацию на фронте.

В других сообщениях уничтоженный оккупант рассказал об огромных потерях своего подразделения и отсутствии какого-либо руководства.

«Фил, это Саня, инструктор. Фил, где все делись? Как нам выйти отсюда? Мы на передовой. Пизд*ц полный, нас 10 человек осталось. Офицеров никого», — написал он за несколько дней до своей смерти.

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