«На зарплату в $200 прожить невозможно» 6 12.08.2022, 14:15

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В августе у многих выпускников вузов, которые учились на бюджете, начинается или уже началось распределение.

Блог «Отражение» поговорил с молодыми специалистами о первом рабочем дне, условиях труда и деньгах.

«Просил директора разрешить закрыть всего полставки, чтобы параллельно еще подрабатывать там, где можно получать больше»

Михаил (имена всех героев изменены) окончил Белорусский государственный университет культуры и искусств. Распределили его педагогом-организатором.

— Распределение — большой минус бюджетного образования. Когда поступаешь, часто толком не понимаешь, какую специальность выбираешь, и что за отработка тебя ждет, — рассуждает Михаил. — В итоге после диплома приходится выкручиваться.

В нашем вузе выпускников распределяли в апреле. На тот момент я не был прописан в Минске, поэтому мне предложили вакансии в регионах. Выбрал поселок, расположенный максимально близко к столице. 15 августа должен прийти в местный колледж в качестве педагога-организатора.

Зарплата, которую мне предложили, — 500 рублей. Это на ставку. Прожить на такие деньги невозможно. К тому же, я уже женился, нужно содержать семью. Это во-первых. Во-вторых, только проезд из Минска до поселка стоит 5 рублей в одну сторону.

Недавно встречался с руководством колледжа. Думали, как со мной поступить. Просил разрешить мне закрыть всего полставки, чтобы параллельно еще подрабатывать там, где можно получать больше. Но мне намекнули, что у педагога-организатора график ненормированный, так что совмещать две профессии вряд ли получится. В связи с этим, думаю, придется перераспределяться. Сейчас ищу новое место. Сегодня объехал шесть школ, разговаривал с директорами. От обязанностей, конечно, жутко становится.

Почему? Я не против стандартных задач, которые должен выполнять педагог-организатор. Это даже не обсуждается, но мне сообщили, что мне придется агитировать детей вступать в БРСМ, а где-то даже красить стены. И все это преподносится руководством как должное. Причем за 535 рублей. Как-то это некрасиво. Хотя и не в деньгах дело.

Жена у меня из Минска, живем у нее. Пока не началось распределение, я работаю в магазине одежды. Зарплата там хорошая, есть куда расти, но приходится увольняться. Ведь если не перераспределюсь и не приеду в колледж, придется возвращать деньги за учебу.

Сейчас жалею, что в свое время не пошел на платное. Хотя с другой стороны, столько платить за наше образование совсем нецелесообразно. В планах уходить из профессии и осваивать что-то новое. Например, стать барбером. Мне кажется, это очень интересно.

«После того как меня оформили на предприятие, дали изучить шесть методичек»

Виталий в этом году закончил Белорусский государственный технологический университет. Специальность — инженер лесного хозяйства.

— Из мотивов выбрать эту сферу были низкие баллы, которые набрал на ЦТ, и мысли, что лес был, есть и будет, — как есть говорит собеседник. — Неожиданно, но заниматься в вузе оказалось интересно. Этому способствовали частые поездки на практику в учебный лесхоз, а также преподаватели, которые в большинстве своем старались идти на компромиссы и поддерживать позитивный настрой на занятиях. Учился я при этом не очень хорошо, и за четыре года мой средний балл составил чуть больше шести.

Распределение, если не ошибаюсь, было в апреле. В принципе, я к нему отношусь позитивно. Получив образование, не нужно ломать голову куда пойти. А если место в итоге не понравится, то можно перераспределиться или потерпеть. Мне кажется, два года это не так и много. Тем более, я считаю, зарплаты в лесном хозяйстве неплохие, во всяком случае были до войны.

На распределении будущее место отработки мы выбирали из обширного списка, но я на своем оказался случайно. Зашел как-то на это предприятие, когда собирал материалы, чтобы писать диплом. Пообщался с одним из руководителей (на тот момент я не знал, с кем говорю), и он предложил после выпуска прийти к ним. Я подумал, почему бы и нет? Зарплата — 1500 рублей — меня устраивает, условия труда тоже. Плюс приятно, что могу остаться в Минске.

Мой первый рабочий день оказался весьма неоднозначным. После того как меня оформили, дали шесть методичек и сказали: «Изучи». Почитав их, понял, что практически все это знаю с университета, поэтому, если честно, на той неделе был не особо загружен. И вот наступает понедельник второй недели отработки. Прихожу на предприятие, а там меня ждет экзамен! Это был тест из 20 вопросов. Я сдал. Сделал всего одну ошибку, и то в разделе по охране труда.

Мне дали еще материал для изучения.

Думаю, настоящая работа начнется примерно к концу месяца, когда меня, наконец-то, выпустят в лес. Впереди длительные командировки по стране, во время которых займусь учетом и изучением деревьев. Во время поездок организация будет снимать нам квартиры или гостиницы. На месте, если понадобится, для передвижения по лесу смогут предоставить мотоцикл, мопед или велосипед.

В Минске я пока живу у родных, за аренду не плачу, но долго, думаю, пользоваться этим не стоит. В планах искать квартиру. На работе предложили на выбор: общежитие (правда, намекнули, что получу я его где-то ближе к концу отработки) или ежемесячно 10 базовых (320 рублей. — Прим.) на съем жилья, если я предоставлю договор об аренде.

О планах на будущее говорить пока сложно, ведь я еще не видел настоящей работы. С одной стороны я только закончил универ и уже буду получать больше родителей. Это, конечно, неплохо, тем более, что в дальнейшем сумма будет только расти. С другой — понимаю, что на мою зарплату новый Mercedes не купишь, поэтому останусь ли я здесь надолго, не знаю.

«Директор спрашивала меня о подходах в работе, учебе»

Светлана закончила Витебский государственный университет имени П.М. Машерова. Теперь она преподаватель истории и обществоведения. Уже после первой практики убедилась: ей очень нравится работать с детьми, учить их чему-то новому, и учиться у них самой.

— Предварительное распределение у нас состоялось в начале февраля. Там озвучили места, куда можно пойти работать. Это деревни Верхнедвинского, Городокского, Чашницкого и Лиозненского районов, — перечисляет собеседница. — В принципе, мы с группой заранее предполагали, какими могут быть варианты, поэтому некоторые, в том числе и я, сразу искали вакансии. Я решила обзвонить отделы образования Минской и Гродненской областей — и мне повезло.

В городе, недалеко от Минска, мне сказали, что им как раз нужен специалист. Сотрудница быстро оформила на меня заявку, вскоре мне предложили место в школе и пригласили на собеседование. Директор спрашивала о подходах в работе, учебе и патриотизме. Уточнила: «Вы же патриот своей страны?» Пришлось, конечно, ответить то, что хотели от меня услышать.

Зарплату мы не обсуждали, но по рассказам других начинающих педагогов, больше чем на 800 рублей (это со всеми надбавками) рассчитывать не стоит.

Жить мне предложили в комнате в общежитии за 40 рублей в месяц. Я отказалась. Будем с парнем искать квартиру. С вариантами по аренде в городе проблем нет. Ориентируемся на 400 рублей плюс коммуналка.

Мой первый рабочий день 15 августа. Как он пройдет, пока не знаю. В общем же, школа мне понравилась. Я уже успела пообщаться с педагогами, детьми и родителями. Надеюсь, как говорится, на лучшее, но готовлюсь к худшему.

После двух лет отработки планирую уйти в IT. Сейчас в свободное время учу код и хочу пойти на курсы. Хотя, если честно, я бы с удовольствием осталась в педагогике, но смущает зарплата и связь учебного процесса с идеологией. Есть ощущение, что в большинстве своем у нас все делается не с заботой о детях и их знаниях, а ради воспитания послушных людей, которые не будут доставлять проблем власти. В работе мне бы хотелось больше свободы и творчества, а еще, чтобы не было глупых заданий вроде ходить по квартирам и проверять холодильники.

«Контролируют, чтобы все происходило по времени: уход, приход. Опоздал — остаешься после работы»

Наталья закончила Белорусский государственный технологический университет. Она инженер-энергоменеджер. Необычную специальность посоветовал выбрать отец. Пояснил, что в Европе она очень популярна.

— А у нас, как показала практика, нет: ближайшую вакансию для распределения предлагали километров за сто от Минска, — говорит девушка. — Я минчанка и после учебы никуда переезжать не планировала, поэтому место отработки стала искать сама. Было непросто. В городе, чтобы устроиться нормально, нужно иметь связи. У меня их нет.

Через rabota.by нашла одну фирму, договорилась на собеседование. Там сказали, что в документах напишут нужную должность, но по факту обязанности у меня не совсем по специальности. Я занимаюсь закупкой материалов для ремонта на объектах компании и ищу людей, которые готовы выполнить эти работы. Зарплата — 600 рублей. Без родителей я бы, конечно, не выжила.

В первый рабочий день показалось, что в офисе мне не особо рады. Здесь все очень строго. Контролируют, чтобы все происходило четко по времени: уход, приход. Опоздал — остаешься после работы. Заданий то много, то нет. У меня два начальника — один по работе, второй, как я называю, воспитательница. Она следит за порядком в коллективе и четким соблюдением правил. Иногда она жалуется руководителю, что я разговариваю с ней как-то не так. Но я, как и другие сотрудники, ничего нестандартного в своем поведении не вижу. Сам же руководитель периодически ругается, что мы молодые, ничего не знаем и не умеем.

Недавно по просьбе начальника купила в офис новый чайник. Через две недели он сломался, а фирма, где я его приобретала, ликвидировалась. Теперь мне эту сумму надо вернуть компании. Вот бы узнать, а по закону должна ли я это делать?

Самое интересное в моей работе — это люди. Мне нравится с ними общаться, слушать их истории. Когда ищу специалистов, нужно договариваться с ними на меньшие деньги, чем они хотят. В итоге я не могу найти специалистов. Начальник недоволен, говорит, я не дипломат.

В офисе у меня отдельный кабинет, где я все время должна только работать. Отлучиться ненадолго, чтобы поговорить с девочками, нельзя. Сразу приходит воспитательница и ругается. А так бы хотелось ходить сюда со своей собакой.

Оставаться после отработки в этой фирме я не планирую. Тут бы два года выдержать (смеется). Папа советует учить английский и уезжать в Европу. У меня в планах — эмигрировать в США.

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