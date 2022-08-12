Оккупанты заблудились под Харьковом и были разгромлены ВСУ 2 12.08.2022, 14:18

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Российские командиры заплутались в топографии и заплатили большую цену.

В феврале одна из колон оккупантов должна была наступать на Харьков. Однако россияне заплутались в топографии, заблудились и отправились в другую сторону. А по пути их разбили украинские защитники.

Этой историей поделился глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко в разговоре с Харьковским пресс-клубом, передает УНИАН.

«Российские войска перегруппировались и 26-го [февраля] колонной двинулись в город Харьков. Однако они путались в топографии, в картах», — рассказал Задоренко.

Как сообщил глава громады, группировка оккупантов отправилась в населенный пункт Безруки и пыталась срезать путь, чтобы оказаться на окраине Дергачей.

«В этих лугах их [оккупантов] начали разбивать, они выпрыгнули, снова перепутали, повернули не налево, а направо и двинулись в сторону Золочевской громады (в противоположном от Харькова направлении – УНИАН)», — добавил Задоренко.

По его словам, когда оккупанты поднялись на холм, то их встретили ВСУ. Украинские защитники начали наносить удары по группировке, в результате чего колонна разделилась. Одна часть двинулась на Карасевку, а вторая — на Сосновку.

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