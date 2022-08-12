Взрывы в Зябровке: украинские ДРГ чувствуют себя в Беларуси, как дома 9 12.08.2022, 14:22

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иллюстрационное фото

«Картонность» воинства Лукашенко была продемонстрирована во всей красе.

Пока синепалый усиленно делает вид, что ничего особенного в Зябровке не произошло и посещает молочные предприятия, военные хунты задумались не на шутку, пишет телеграм-канал «Ник и Майк». Про то, что украинские диверсионно-разведывательные группы чувствуют себя в Беларуси, как дома, догадывались давно, но теперь это стало очевидным. А локатор для С-400, который был выведен из строя, блокировал работу целого дивизиона ЗРК.

Вопрос, что делать дальше.

Во-первых, нужно по-тихому найти козлов отпущения. Для начала среди пограничников, которые прозевали переход границы. И среди охраны объекта. Дилемма, кстати, схожая с российским собратом. Как наказать так, чтобы не сильно бросалось в глаза, что все очень плохо. Это же не плюшевые мишки с легкомоторного самолета, а сигнал о том, что даже не самое активное участие в войне против Украины имеет свои границы.

Во-вторых, как предотвратить подобные операции впредь. Здесь тоже нет ответа, потому что борьба с собственными беззащитными гражданами и профессионалами - это абсолютно разные понятия. На учениях, когда все известно заранее, легко побеждать условного противника. В реальности - намного сложнее. И если усиленная группировка не в состоянии задержать украинцев, что же тогда говорить о местах, где идет обычное дежурство? В общем, паранойя.

Исходя из нашего опыта, можно предположить, что основные усилия будут сконцентрированы на поиске козлов отпущения среди среднего офицерского состава. А вот старшие товарищи отделаются легким испугом и будут вынуждены смириться с более тревожным сном.

Вся картонность воинства хунты была продемонстрирована во всей красе.

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