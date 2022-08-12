В Литве арестовали белорусского дальнобойщика за контрабанду на 1,6 миллиона евро 12.08.2022, 14:55

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Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

В понедельник в пункте пропуска «Мядининкай» литовские таможенники задержали крупную партию контрабандных сигарет. Около 880 ящиков было обнаружено после проверки таможенниками партии чипсов, следовавшей из Беларуси в Калининградскую область России.

Как сообщает литовская таможня, грузовик DAF под управлением гражданина Беларуси прибыл в пункт пропуска 8 августа около 18 часов. Водитель грузовика заявил, что перевозит груз чипсов, кофе, чая и панировочных сухарей транзитом в Калининградскую область России.

Однако когда таможенники проверили автомобиль с помощью системы рентген-контроля, выяснилось, что официально перевозимый товар – это всего лишь несколько поддонов, сложенных в кузове полуприцепа таким образом, чтобы закрыть нелегальный груз.

Как только боковой тент полуприцепа был поднят, стало видно, что остальная часть заполнена коробками сигарет («Минск Капитал», «НЗ Золото», «НЗ 10»).

По предварительным данным всего в грузовике тайно перевозилось около 880 ящиков (440 тысяч пачек) нелегальных сигарет на сумму около 1,64 миллиона евро с учетом налогов.

Автомобиль с контрабандным грузом задержан, равно как и водитель, а Вильнюсское отделение Криминальной таможенной службы начало досудебное расследование по факту контрабанды. Следствие ведет Вильнюсская окружная прокуратура.

10 августа по решению Вильнюсского окружного суда водитель грузовика был арестован на три месяца. Ему грозит штраф или лишение свободы на срок до восьми лет.

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