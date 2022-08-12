«Западные вещи намного интереснее и качественнее» 12.08.2022, 15:07

В Беларуси за последние годы в два раза выросло число секонд-хендов.

Сейчас их около 1500 по всей стране. Ex-press.by спросил у читателей, хорошо это или плохо? И часто ли они покупают одежду в секондах?

Людмила:

— Всегда брезговала секондами. В молодости мы носили с подружками вещи друг друга, обменивались ими, а когда я поняла, что мне нет нужды носить чужое, это для меня стало символом моего благополучия. Но несколько лет назад знакомая, которой я доверяю, просто затащила меня в новый секонд в нашем Жодино. Я там увидела знакомую – управделами исполкома нашего, которая со знанием и умением копалась в вещах, было очень интересно.

Бывшую директрису детской музыкальной школы с дочкой увидела — тоже увлеченно перебирали вещи. Тогда решила и на себя что-нибудь посмотреть. Купила пальто и две куртки, до сих пор ношу. С тех пор очень изменилось мнение об этих магазинах. Есть тут, конечно, много хлама, но, когда понимаешь, чего хочешь, то секонд — это очень здорово! Чего не скажу про продукцию Беллегпрома, борьба которого с секондами длится не первый год.

Вера Петровна:

— Покупаю вещи в секонде, потому что такая у меня пенсия. А еще вещи здесь лучше, чем в госторговле. Прихожу в магазин и смотрю все для себя, зятя, дочки и внуков. Купила им рубашки хорошие к школе, брюки, майки и спортивные штаны на физкультуру.

За это родители заплатили бы сотни, а я потратила на все меньше 100 рублей. Было время, ездила на Ждановичи на целый день, с чемоданами вещей оттуда возвращалась. Западные вещи намного интереснее и качественнее.

Василий:

— Только трусы и носки покупаю новые, на рынке. Остальное — секонд. Не всегда получается дешево, зато почти всегда оригинально. Пришел как-то в Жодино в магазин секонда, который только открывался, и смог одеть себя на все лето за небольшие деньги. Даже кроссовки «Адидас» оригинальные купил за 80 рублей. Так что секонды — наше спасение.

Елена:

— Работаю на «Світанке», но его продукцию в семье никто не носит. Пыталась дарить — берут только белье и базовые майки. Все остальное считают «колхозом», говорят, что все дорого. Зарабатывают дети немного, поэтому ищут одежду в секонде. И я их понимаю.

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