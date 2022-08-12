Жара до +32 возвращается в Беларусь на выходных 12.08.2022, 15:39

Теплую погоду принесет циклон с Черного моря.

В Беларусь на выходные 13 - 14 августа возвращается жаркая погода практически без дождей, сообщает pogoda.by. Летняя жара вернется в Беларусь на выходных с теплыми, но неустойчивыми воздушными массами черноморского происхождения.

Так, в субботу, 13 августа будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы в некоторых регионах. Кратковременные дожди по Брестчине и Гомельщине пройдут повсеместно. Ветер в течение суток умеренный северо-восточного и восточного направлений, порывистый только при грозах. В ночные часы градус будет опускаться до +13…+20 тепла, холоднее только в северных районах: +11…+12 выше ноля. Зато днем воздух будет прогреваться до +24…+31 градусов.

Еще теплее будет в воскресенье, 14 августа, хотя вновь не обойдется без дождей и гроз местами. В ночные часы будет около +13…+20 градусов, а днем воздух будет буквально раскаляться +25…+32, так что дождик даже и не помешает.

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