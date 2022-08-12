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В России ракетный комплекс «Искандер» столкнулся с «Камазом»

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  • 12.08.2022, 15:42
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В России ракетный комплекс «Искандер» столкнулся с «Камазом»

В ДТП пострадали люди.

На федеральной трассе в Краснодарском крае России столкнулись ракетный комплекс «Искандер» и большегруз «Камаз». В ДТП пострадали люди, об их состоянии неизвестно.

«Камаз» перевозил пятилитровые бутыли с водой. При ДТП груз вылетел на дорогу, а сам автомобиль развернуло – он съехал в кювет. В результате столкновения в транспортных средствах зажало людей, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на портал «Город Армавир». Их госпитализировали.

Обстоятельства ДТП выясняются. Минобороны России пока не прокомментировало аварию.

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