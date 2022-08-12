В России ракетный комплекс «Искандер» столкнулся с «Камазом»8
- 12.08.2022, 15:42
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В ДТП пострадали люди.
На федеральной трассе в Краснодарском крае России столкнулись ракетный комплекс «Искандер» и большегруз «Камаз». В ДТП пострадали люди, об их состоянии неизвестно.
«Камаз» перевозил пятилитровые бутыли с водой. При ДТП груз вылетел на дорогу, а сам автомобиль развернуло – он съехал в кювет. В результате столкновения в транспортных средствах зажало людей, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на портал «Город Армавир». Их госпитализировали.
Обстоятельства ДТП выясняются. Минобороны России пока не прокомментировало аварию.
#RUSSIA: An #Iskander-M ballistic missile vehicle collided with a truck carrying water in #Krasnodar. pic.twitter.com/S5TsoAgH2A— Igor Sushko (@igorsushko) August 12, 2022