Медики назвали напиток, который поможет прожить дольше 12.08.2022, 16:42

Он поможет в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Новый обзор исследований, проведенный Чайной консультативной группой (TAP), убедительно доказывает необходимость употребления ромашкового чая. Ромашковый чай помогает контролировать уровень сахара и плохого холестерина в крови, что позволяет продлить человеку жизнь. Об этом пишет Express (перевод — lenta.ua).

Медики отметили, что данный напиток помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Ромашковый чай успокаивает нервную систему и полезен для поддержания здоровья. Он помогает бороться с высоким уровнем плохого холестерина и сахара в крови, которые являются предвестниками многих сердечных недугов. Ромашковый чай помогает избавиться от тревожности и способствует улучшению работы мозга. Также он уменьшает проблему компульсивного переедания, которая ведет к набору лишней массы тела.

Помимо этого, британские специалисты рекомендовали ограничить употребление соли. По мнению экспертов, именно этот продукт провоцирует повышение давления, что очень опасно для здоровья сердца и сосудов.

Более того, сочетание здорового питания с регулярными физическими упражнениями — лучший способ поддерживать здоровый вес, который необходим для предотвращения сердечных заболеваний.

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