Северная Македония отказала России в открытии почетного консульства

Северная Македония отказала России в открытии почетного консульства1
- 12.08.2022, 16:51
Президент страны обвинил РФ во вмешательстве во внутренние дела государства.
Власти Северной Македонии официально сообщили России об отзыве согласия на учреждение должности почетного консула Российской Федерации в городе Битола.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление МИД России, опубликованное в пятницу.
Российское внешнеполитическое ведомство утверждает, что «о мотивах этого шага ничего не сказано».
В заключение ведомство пригрозило ответной реакцией, но не конкретизировало, какой именно.
В Битоле действует консульство России. В июне местные СМИ сообщали, что неизвестный украл оттуда российский флаг.
В конце июля президент Северной Македонии Стево Пендаровски обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны и финансировании определенных политических образований.