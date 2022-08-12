Северная Македония отказала России в открытии почетного консульства 1 12.08.2022, 16:51

Президент страны обвинил РФ во вмешательстве во внутренние дела государства.

Власти Северной Македонии официально сообщили России об отзыве согласия на учреждение должности почетного консула Российской Федерации в городе Битола.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление МИД России, опубликованное в пятницу.

Российское внешнеполитическое ведомство утверждает, что «о мотивах этого шага ничего не сказано».

В заключение ведомство пригрозило ответной реакцией, но не конкретизировало, какой именно.

В Битоле действует консульство России. В июне местные СМИ сообщали, что неизвестный украл оттуда российский флаг.

В конце июля президент Северной Македонии Стево Пендаровски обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны и финансировании определенных политических образований.

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