Как белорусам не попасться на мошенничество с посылкой наложенным платежом 12.08.2022, 17:07

Эксперт дал полезные рекомендации.

Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Инна Гаврильчик рассказала, как не попасться на мошенничество с посылкой наложенным платежом.

- В последнее время начали появляться случаи, когда потребителям приходят посылки наложенным платежом. То есть приходит уведомление о том, что необходимо на почте получить посылку, которую гражданин не заказывал, - отметила Гаврильчик.

По ее словам, после того, как человек получает уведомление, ему на телефон начинают поступать звонки.

- В которых сообщается о том, что, если вы не получите, не выкупите эту посылку, то в этом случае к вам будут применены штрафные санкции за якобы хранение на почте вашей посылки, - заявила она.

Гаврильчик обратила внимание на то, что подобная ситуация является нарушением законных прав человека.

- Вы имеете полное право не получать посылку, которую не заказывали и, соответственно, ее не оплачивать. И на такие телефонные звонки либо не отвечать, класть трубку. И желательно проинформировать органы внутренних дел для того, чтобы было проведено разбирательство, - заявила она.

И порекомендовала предупредить о данной ситуации своих пожилых родителей, чтобы они не выкупали подобные посылки.

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