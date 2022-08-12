Из Беларуси готовится вывоз не менее 32 БМП 9 12.08.2022, 18:30

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иллюстрационное фото

Российская армия страдает дефицитом это техники.

Российские оккупанты во время военного вторжения в Украину потеряли большое количество БМП-2, поэтому сейчас отмечают дефицит этой техники.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

По данным военных, сейчас российские оккупационные войска страдают на дефицит БМП-2. На данный момент дополнительную технику начали взимать по Беларуси.

«Так из Беларуси готовится вывоз не менее 32 БМП-2 с 969-й базы резерва танков по 22 цбрт в г. Буй (РФ)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что перед началом вторжения в Украину в русской армии насчитывалось до 3,5 тысячи БМП-2, где 1,5 тысячи из них находились на хранении. Военные анализируя информацию по боеспособной технике, находящейся в строю, констатируют, что она не соответствовала действительности.

На сегодня документально подтверждено уничтожение более 400 БМП-2. Общая озвучена численность превышает 1 тысячу уничтоженных боевых машин пехоты.

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