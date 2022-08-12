В Беларуси охотникам больше не будут платить за отстрел диких кабанов 5 12.08.2022, 19:09

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Зато разрешат забирать мясо себе.

В Беларуси меняются правила охоты на дикого кабана: за добычу животного охотникам больше не будут доплачивать, зато тушу можно будет забрать себе. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 1 октября, вместе с началом сезона охоты на кабана.

Изменить правила охоты на дикого кабана еще в июне предлагал председатель Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич. По его словам, меры против африканской чумы свиней, предложенные девять лет назад, давно себя исчерпали и не дают эффекта. Речь идет о том, что охотникам доплачивали за отстрел дикого кабана, а потом егеря отправляли туши животных в хлорные ямы для захоронения.

Шуневич же выдвинул идею не закапывать убитых кабанов в землю (поскольку это неэффективно и затратно для государства), а «разрешить охотникам добывать и использовать мясо в личных целях, покупая у государства по минимальной цене».

Теперь инициатива оформлена законодательно: в новой редакции положения слова «захоронение и (или) уничтожение» заменены на «использование». При этом за разрешение поохотиться на молодняк кабана нужно будет заплатить одну базовую, на взрослых особей — две. После обязательного ветеринарного контроля мясо можно будет забрать себе, однако его вывоз за пределы Беларуси запрещен.

Загонная охота на кабана будет разрешена с 1 октября по 31 января. Охотиться можно будет в любой день недели, ограничений по отстрелу нет.

Африканская чума свиней ― неизлечимое и стремительно распространяющееся вирусное заболевание, которое переносят в том числе дикие кабаны. Для людей АЧС не опасна, а свинья может умереть от нее за два дня. Большая вспышка чумы свиней произошла в Беларуси в 2013 году: тогда эпидемия за год выкосила в стране почти 500 тыс. поголовья.

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