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Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским

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  • 12.08.2022, 19:22
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Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским
архивное фото

Это второй звонок с начала полномасштабного вторжения России.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском. Это второй звонок с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Провел разговор с понтификом. Проинформировал об агрессии, которую РФ совершает против Украины, о страшных преступлениях России. Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину. Наш народ нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить до мира правду об ужасах, которые агрессор совершает в Украине», — отметил Зеленский.

Отметим, в марте украинский президент в телефонном разговоре пригласил Папу Римского посетить страну.

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