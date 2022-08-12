Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским 2 12.08.2022, 19:22

1,002

архивное фото

Это второй звонок с начала полномасштабного вторжения России.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском. Это второй звонок с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Провел разговор с понтификом. Проинформировал об агрессии, которую РФ совершает против Украины, о страшных преступлениях России. Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину. Наш народ нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить до мира правду об ужасах, которые агрессор совершает в Украине», — отметил Зеленский.

Отметим, в марте украинский президент в телефонном разговоре пригласил Папу Римского посетить страну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».