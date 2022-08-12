Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским2
- 12.08.2022, 19:22
- 1,002
Это второй звонок с начала полномасштабного вторжения России.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском. Это второй звонок с начала полномасштабного вторжения России.
Об этом он сообщил в Twitter.
«Провел разговор с понтификом. Проинформировал об агрессии, которую РФ совершает против Украины, о страшных преступлениях России. Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину. Наш народ нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить до мира правду об ужасах, которые агрессор совершает в Украине», — отметил Зеленский.
Отметим, в марте украинский президент в телефонном разговоре пригласил Папу Римского посетить страну.